МВФ планує переглянути програму розширеного фінансування для України: на який транш можна очікувати

За підсумками роботи місії представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і українська влада досягли згоди на рівні персоналу щодо перегляду умов угоди про розширене фінансування (EFF). Рішення передбачає, що кредитор може надати Києву близько $900 млн (663,9 мільйона СПЗ).

Про це повідомили пресслужби НБУ та МВФ.

"Економіка України демонструє надзвичайну стійкість, і останні економічні події вказують на поступове економічне відновлення у 2023 році, хоча перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки зберігається дуже висока невизначеність, пов'язана з війною... Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники до кінця травня були виконані", - підсумували в МВФ роботу місії.

Уточнюємо, що угода, досягнута на рівні персоналу, підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується в найближчі тижні.

Чотирирічна угода МВФ для України з доступом до $15,6 млрд (11,6 мільярдів СПЗ) була затверджена 31 березня та є частиною пакету міжнародної підтримки для України на $115 млрд. В рамках програми Київ вже отримав 2,7 млрд доларів.

За оцінкою місії, Україна виконує вимоги, необхідні для її перегляду. Водночас кредитор фіксує збереження проблем, які мають вплив на економічні показники:

Бюджетний дефіцит залишається дуже високим, що спричиняє збільшення рівня необхідності у фінансуванні, що покривається зовнішніми грантами та пільговими позиками. Захист основних функцій держави в умовах існуючих фінансових обмежень і надалі вимагатиме від органів влади орієнтуватися у складних політичних компромісах. Вирішальною буде скасування поправок до законодавства про мобілізацію доходів відповідно до воєнного стану, якщо це доречно, уникаючи нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження.

"Постійне впровадження структурних реформ у рамках програми, включно з державним управлінням, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе основу для сильного та сталого зростання. Все це разом сприятиме створенню умов для відновлення та реконструкції", — констатують в МВФ.

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