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МВФ планує переглянути програму розширеного фінансування для України: на який транш можна очікувати
За підсумками роботи місії представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і українська влада досягли згоди на рівні персоналу щодо перегляду умов угоди про розширене фінансування (EFF). Рішення передбачає, що кредитор може надати Києву близько $900 млн (663,9 мільйона СПЗ).
Про це повідомили пресслужби НБУ та МВФ.
"Економіка України демонструє надзвичайну стійкість, і останні економічні події вказують на поступове економічне відновлення у 2023 році, хоча перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки зберігається дуже висока невизначеність, пов'язана з війною... Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники до кінця травня були виконані", - підсумували в МВФ роботу місії.
Уточнюємо, що угода, досягнута на рівні персоналу, підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується в найближчі тижні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Чотирирічна угода МВФ для України з доступом до $15,6 млрд (11,6 мільярдів СПЗ) була затверджена 31 березня та є частиною пакету міжнародної підтримки для України на $115 млрд. В рамках програми Київ вже отримав 2,7 млрд доларів.
За оцінкою місії, Україна виконує вимоги, необхідні для її перегляду. Водночас кредитор фіксує збереження проблем, які мають вплив на економічні показники:
- Бюджетний дефіцит залишається дуже високим, що спричиняє збільшення рівня необхідності у фінансуванні, що покривається зовнішніми грантами та пільговими позиками.
- Захист основних функцій держави в умовах існуючих фінансових обмежень і надалі вимагатиме від органів влади орієнтуватися у складних політичних компромісах.
- Вирішальною буде скасування поправок до законодавства про мобілізацію доходів відповідно до воєнного стану, якщо це доречно, уникаючи нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження.
"Постійне впровадження структурних реформ у рамках програми, включно з державним управлінням, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе основу для сильного та сталого зростання. Все це разом сприятиме створенню умов для відновлення та реконструкції", — констатують в МВФ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com