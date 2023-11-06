Курс по-прежнему под контролем: что будет происходить на валютном рынке в ноябре

Нацбанк продолжает сдерживать гривну от девальвации. В итоге, официальный курс укрепляется, а наличный курс упорно держится ниже 38 грн/долл.

Валютный курс движется в фарватере, верхняя граница которого упирается в 38 грн/долл. , а нижняя находится у отметки 37,4-37,5 грн/долл. Иными словами, переход к свободному плаванию гривны пока так и не случился. Более того, Нацбанк после отмены фиксированного официального курса стал еще активнее заливать безналичный рынок валютой из своих резервов.

"Нацбанк по-прежнему является главным продавцом валюты на рынке, практически полностью контролируя курсовую динамику и при этом продолжая задавать тренд на плавное укрепление курса национальной валюты", – комментирует Артем Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления ПРАВЕКС БАНКА.

Эксперты слегка удивлены такими действиями НБУ, но считают, что курсовая стабильность в ноябре сохранится и ослабление курса за пределы 38 грн/долл. маловероятно.

Наличный курс гривны к доллару, UAH/USD

По данным finance.ua, kurs.com.ua

Щедрые интервенции продолжаются

Октябрь стал первым месяцем, в течение которого Нацбанк не устанавливал официальный курс вручную, а дал возможность определять курс продавцам и покупателям на межбанке.

По идее, после такого шага валютный рынок должен был начать движение в более широком коридоре c постепенным ослаблением гривны к доллару. Но ни наличный, ни безналичный курс особой нервозности не продемонстрировали.

Хотя спрос на валюту подрос. В течение октября население купило 1,75 млрд долл. наличной валюты, что на 200 млн долл. больше, чем месяцем ранее. При этом объем продажи в октябре к сентябрю почти не изменился и остался на уровне около 1,37 млрд долл. Отрицательное сальдо по операциям физлиц по покупке/продаже иностранной валюты в октябре достигло 0,74 млрд долл.

В то же время, нельзя сказать, что это критический объем для рынка. Особенно если учесть, что почти треть спроса населения сконцентрировано в безналичном сегменте (конвертационные депозиты, покупка валюты с карты на карту в эквиваленте до 50 тыс грн в месяц), что снижает давление на наличный сегмент.

В итоге, с приходом ноября курс на наличном рынке оставался приблизительно на том же уровне, что и в начале октября, это диапазон 37,4-37,9 грн/долл.

Ситуацию на межбанковском рынке НБУ тоже не смог выпустить из-под своего крыла, если судить по движению "нового" официального курса. 1 октября он находился на отметке 36,57 грн/долл., 1 ноября – 36,27 грн/долл. В целом на поддержку межбанка (интервенции) Нацбанк в октябре потратил 3,4 млрд долл. , что на четверть больше, чем в сентябре.

Интервенции НБУ в октябре-ноябре (продажа валюты), млн долл.

Данные НБУ

НБУ все еще не готов отпускать гривну

"Ноябрь вероятно пройдет для межбанка в том же русле, с небольшими ежедневными колебаниями +/- 2-3 коп. После укрепления гривны в октябре, ноябрь может вернуть курс к изначальному уровню 36,6 грн/долл.", – прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Безналичный сегмент, в свою очередь, будет задавать вектор движения и для наличного рынка.

"Наличный рынок будет следовать за тенденциями межбанковского рынка. При отсутствии негативных новостей – ожидаем дрейф в диапазоне 37,5-37,9 грн/долл. с незначительной тенденцией к укреплению на фоне действий НБУ и частичного перетока спроса на валюту на межбанк", – считает Артем Красовский.

При этом, по-прежнему остается вопрос, как будет действовать дальше Нацбанк и когда он решится дать валютному курсу больше пространства для маневров.

Как справедливо отмечает Андрей Шевчишин, несмотря на то, что НБУ жестко удерживает межбанк под своим контролем, для валютного рынка сохраняется множество вызовов. Это и расширение дефицита внешней торговли, и риски снижения объемов внешней помощи, а также перманентная угроза возобновления атак на энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру.

"Поэтому, учитывая плановый расчетный курс в госбюджете на 2023 год на отметке 38,3 грн/долл. вполне вероятно движение (официального курса) к концу ноября в зону 37 грн/долл. Но опять же, все это будет происходить под строгим надзором НБУ", – уточняет Шевчишин.