Гривна уверенно пошла на укрепление. Чего ожидать от курса валют в течение этой недели

26 октября Нацбанк заявил о резком сокращении учетной ставки с 20% до 16%, но на курсообразование это практически не повлияло: гривна, напротив, укрепилась еще больше

В течение этой недели, судя по всему, наличный рынок будет оставаться стабильным. Котировки будут находиться на уровне 37,7-38,1 грн/$ с незначительной тенденцией к укреплению гривни на фоне слабого спроса на инвалюту и стали контролируемой Нацбанком ситуации на межбанковском рынке.

Также заметим, что 26 октября Нацбанк заявил о резком сокращении учетной ставки с 20% до 16%, но на курсообразование это практически не повлияло: гривна, напротив, укрепилась еще больше.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (23-27 октября) Нацбанк продал на межбанке $676,7 млн, а купил $1,55 млн, сократив тем самым международные резервы на $675,15 млн. При этом гривна на межбанке укрепилась с 36,54-36,56 грн. /$ в начале недели – до 36,42-36,44 грн/$ в пятницу.

В течение октября НБУ в целом реализовал на межбанке более $3,151 млрд, а купил всего лишь $14 млн, "сжег" $3,137 млрд ЗВР. В последний раз такие объемы наблюдались зимой этого года.

В течение этого месяца такие огромные долларовые расходы регулятора объясняются, в частности, внедрением управляемого гибкого курсообразования на МБВР. В течение недели после оглашения своего решения Нацбанк установил годовой рекорд по распродаже инвалюты, реализовав на межбанке $1,164 млрд.

Таким образом, с начала этого года до сегодняшнего дня Нацбанк в целом продал на межбанке $22,614 млрд, а купил только $210 млн (отрицательный баланс – $22,404 млрд).

"Мы ожидаем, что курс доллара на межбанковском рынке на этой неделе, вероятно, будет колебаться несущественно – в диапазоне 36,3-36,6 грн/$", – говорит в комментарии директор департамента казначейства и фондовых рынков ГФУ Правэкс банка Артем Красовский.

Как напоминает банкир, основным игроком и определителем курсовых уровней является НБУ, являясь ключевым продавцом валюты. Также на межбанке психологически присутствует девальвационное давление на курс с учетом продолжения достаточного финансирования от западных партнеров.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе курс доллара в среднем по банкам лишь несколько сузил спред. Если в понедельник в среднем по Украине курс составлял 37,4–38,15 грн/$, то уже в воскресенье – 37,5–38 грн/$. По евро было несущественное удешевление: курс в понедельник в среднем по банкам 40-40,6 грн/€, а в воскресенье – 39,9-40,5 грн/€.

На черном рынке гривна по отношению к доллару на прошлой неделе укрепилась. Если в понедельник курс составил 38-38,07 грн/$, то в пятницу – 37,85-37,95 грн/$. То же и по евро: в начале недели курс составлял 40,3-40,45 грн/€, а в воскресенье – 40,15-40,3 грн/€.