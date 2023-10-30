Гривня впевнено пішла на укріплення. Чого очікувати від курсу валют протягом цього тижня

26 жовтня Нацбанк заявив про різке скорочення облікової ставки з 20% до 16%, але на курсоутворення це практично не вплинуло: гривня, навпаки, укріпилася ще більше.

Протягом цього тижня, судячи з усього, готівковий ринок залишатиметься стабільним. Котирування перебуватимуть на рівні 37,7-38,1 грн/$ із незначною тенденцією до зміцнення гривні на тлі слабкого попиту на інвалюту і стало контрольованої Нацбанком ситуації на міжбанківському ринку.

Також відмітимо, що 26 жовтня Нацбанк заявив про різке скорочення облікової ставки з 20% до 16%, але на курсоутворення це практично не вплинуло: гривня, навпаки, укріпилася ще більше.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (23-27 жовтня) Нацбанк продав на міжбанку $676,7 млн, а купив $1,55 млн, скоротивши тим самим міжнародні резерви на $675,15 млн. При цьому гривня на міжбанку укріпилась з 36,54-36,56 грн/$ на початку тижня – до 36,42-36,44 грн/$ в п’ятницю.

Протягом жовтня відтак НБУ загалом реалізував на міжбанку понад $3,151 млрд, а купив усього лише $14 млн, "спаливши" $3,137 млрд ЗВР. Востаннє такі обсяги спостерігалися взимку цього року.

Протягом цього місяця такі величезні доларові витрати регулятора пояснюються, зокрема, запровадженням керованого гнучкого курсоутворення на МБВР. Протягом тижня після оголошення свого рішення Нацбанк встановив річний рекорд з розпродажу інвалюти, реалізувавши на міжбанку $1,164 млрд.

Таким чином з початку цього року до сьогоднішнього дня Нацбанк загалом продав на міжбанку $22,614 млрд, а купив тільки $210 млн (негативний баланс – $22,404 млрд).

"Ми очікуємо, що курс долара на міжбанківському ринку цього тижня, ймовірно, коливатиметься несуттєво – у діапазоні 36,3-36,6 грн/$", – каже у коментарі нам директор департаменту казначейства та фондових ринків ГФУ Правекс банку Артем Красовський.

Як нагадує банкір, основним гравцем та визначником курсових рівнів є НБУ, будучи наразі ключовим продавцем валюти. Також на міжбанку психологічно присутній девальваційний тиск на курс, з огляду на продовження достатнього фінансування від західних партнерів.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого ж тижня курс долара в середньому по банках лише дещо звузив спред. Якщо в понеділок в середньому по Україні курс складав 37,4-38,15 грн/$, то вже в неділю – 37,5-38 грн/$. По євро було несуттєве здешевшання: курс у понеділок в середньому по банках 40-40,6 грн/€, а в неділю – 39,9-40,5 грн/€.

На чорному ринку гривня щодо долара минулого тижня укріпилась. Якщо в понеділок курс становив 38-38,07 грн/$, то в п’ятницю – 37,85-37,95 грн/$. Те ж і з євро: на початку тижня курс становив 40,3-40,45 грн/€, а в неділю – 40,15-40,3 грн/€.