Учетная ставка подкосила курс. Почему гривна продолжает слабеть и как долго это продлится

Валютный рынок дождался снижения учетной ставки и отреагировал на это событие девальвацией. Тем не менее, курс в ближайшие пару недель так и останется вблизи 38 грн/долл.

К середине сентября наличный курс закрепился в диапазоне от 37,7 до 38,4 грн/долл. С начала сентября гривна подешевела приблизительно на 4%. Но эксперты считают, что резкая девальвация вряд ли возможна. Более того, не исключено укрепление курса ближе к концу месяца, когда рынок отыграет действия НБУ по валютной либерализации и адаптируется к обновленной учетной ставке.

Нацбанк дает все больше свободы

Незначительное ослабление гривны, которое произошло в течение последних недель, было вполне предсказуемым. Нацбанк продолжает двигаться в сторону более лояльных условий валютного регулирования, что неизбежно отражается на валютном курсе.

Напомним, еще в конце августа НБУ разрешил банкам продавать физлицам безналичную валюту в эквиваленте до 50 тыс грн в месяц (лимит на одного клиента в одном банке). С одной стороны, это должно перетянуть часть спроса с наличного рынка. С другой, такой шаг стал своеобразным сигналом к тому, что Нацбанк продолжает разжимать тиски для курса.

Часть населения ожидает возможные решения по переходу к плавающему курсу, а потому стремится избежать рисков, покупая валюту. Возросший спрос позволил обменным пунктам постепенно увеличить наличный курс. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Кроме того, рынок был в какой-то степени "разогрет" предстоящим заседанием правления НБУ, назначенным на 14 сентября. Главной интригой был вопрос, снизит ли Нацбанк снова учетную ставку или нет. В итоге, произошло ее очередное снижение: с 15 сентября учетная ставка составляет 20%, что на 2 п.п. ниже, чем до этой даты.

Пересмотр учетной ставки в определенной степени вписывается в процесс валютной либерализации, о чем, собственно, заявил глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, контролируемое смягчение процентной политики подстегнет восстановление экономики, но при этом не помешает Нацбанку внедрять свою Стратегию смягчения валютных ограничений.

К слову, вслед за снижением учетной ставки НБУ анонсировал новые меры валютной либерализации. С 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финучреждение может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая была в кассе по состоянию на 13 апреля 2022 года. Это должно обеспечить больший объем предложения на рынке. Также Нацбанк расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых украинцы могут осуществлять трансграничные переводы, и снял запрет на платежи по внешним реструктуризированным долгам.

Свободный курс уже совсем рядом

На межбанковском валютном рынке продолжает расти дефицит: дают о себе знать ограничения в отношении украинского экспорта, которые урезают объем валютной выручки, поступающей в страну. На неделе с 11 по 15 сентября Нацбанк потратил на интервенции 873 млн долл. Это наибольшая недельная сумма интервенций с начала 2023 года. Всего за январь-сентябрь НБУ продал на межбанке свыше 18 млрд долл. Но поводов для волнения пока что нет, так как золотовалютные резервы Нацбанка на начало сентября превышали 40 млрд долл. Хотя за август их объем все же сократился на 1,3 млрд долл. до 41,7 млрд долл.

В целом, до конца сентября эксперты прогнозируют движение рынка в текущем коридоре. Как объясняет начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, новую планку для курса в районе 38 грн/долл. задали снижение учетной ставки, дальнейшее ослабление валютного регулирования, а также обновленный инфляционный прогноз (он оптимистичный – не более 11% по итогам 2023 года).

Впрочем, движение курса ближе к отметке в 37 грн/долл. все равно не исключено. Это может произойти в случае позитивных новостей с фронта и при условии снятия экспортной проблемы, решением которой может стать теоретическое возобновление поставок агропродукции в страны Азии и Африки по территориальным водам Болгарии, Румынии и Турции. Только вот не факт, что такое укрепление будет долговременным.