Облікова ставка підкосила курс. Чому гривня продовжує слабшати і як довго це триватиме

Валютний ринок дочекався зниження облікової ставки та відреагував на цю подію девальвацією. Проте курс у найближчі пару тижнів так і залишиться близько 38 грн/дол.

До середини вересня готівковий курс закріпився у діапазоні від 37,7 до 38,4 грн/дол. З початку вересня гривня подешевшала приблизно на 4%. Але експерти вважають, що різка девальвація навряд чи можлива. Більше того, не виключено зміцнення курсу ближче до кінця місяця, коли ринок відіграє дії НБУ з валютної лібералізації та адаптується до оновленої облікової ставки.

Нацбанк дає все більше свободи

Незначне ослаблення гривні, яке відбулося протягом останніх тижнів, було цілком передбачуваним. Нацбанк продовжує рухатися у бік більш лояльних умов валютного регулювання, що неминуче відбивається на валютному курсі.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати фізособам безготівкову валюту в еквіваленті до 50 тис. грн на місяць (ліміт на одного клієнта в одному банку). З одного боку, це має перетягнути частину попиту з готівкового ринку. З іншого боку, такий крок став своєрідним сигналом, що Нацбанк продовжує розтискати лещата для курсу.

Частина населення очікує можливі рішення щодо переходу до плаваючого курсу, а тому прагне уникнути ризиків, купуючи валюту. Зростання попиту дозволило обмінним пунктам поступово збільшити готівковий курс. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Крім того, ринок був певною мірою "розігрітий" майбутнім засіданням правління НБУ, призначеним на 14 вересня. Головною інтригою було питання, знизить Нацбанк знову облікову ставку чи ні. У результаті відбулося її чергове зниження: з 15 вересня облікова ставка становить 20%, що на 2 в.п. нижче, ніж до цієї дати.

Перегляд облікової ставки певною мірою вписується у процес валютної лібералізації, про що, власне, заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, контрольоване пом'якшення процентної політики підштовхне відновлення економіки, але при цьому не завадить Нацбанку впроваджувати свою Стратегію пом'якшення валютних обмежень.

До речі, слідом за зниженням облікової ставки НБУ анонсував нові заходи валютної лібералізації. З 16 вересня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінустанова може продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка була в касі станом на 13 квітня 2022 року. Це має забезпечити більший обсяг пропозиції на ринку. Також Нацбанк розширив перелік медичних послуг, для оплати яких українці можуть здійснювати транскордонні перекази, та зняв заборону на платежі за зовнішніми реструктуризованими боргами.

Вільний курс вже зовсім поряд

На міжбанківському валютному ринку продовжує зростати дефіцит: даються взнаки обмеження щодо українського експорту, які урізають обсяг валютної виручки, що надходить до країни. На тижні з 11 до 15 вересня Нацбанк витратив на інтервенції 873 млн дол. Це найбільша тижнева сума інтервенцій з початку 2023 року. Всього за січень-вересень НБУ продав на міжбанку понад 18 млрд дол. Але приводів для хвилювання поки що немає, оскільки золотовалютні резерви Нацбанку на початок вересня перевищували 40 млрд дол. Хоча за серпень їх обсяг все ж таки скоротився на 1,3 млрд дол. до 41,7 млрд дол.

Загалом, до кінця вересня експерти прогнозують рух ринку у поточному коридорі. Як пояснює начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, нову планку для курсу близько 38 грн/дол. задали зниження облікової ставки, подальше ослаблення валютного регулювання, а також оновлений інфляційний прогноз (він оптимістичний – не більше ніж 11% за підсумками 2023 року).

Втім, рух курсу ближче до позначки 37 грн/дол. все одно не виключено. Це може статися у разі позитивних новин з фронту та за умови зняття експортної проблеми, вирішенням якої може стати теоретичне відновлення постачання агропродукції до країн Азії та Африки територіальними водами Болгарії, Румунії та Туреччини. Тільки не факт, що таке зміцнення буде довготривалим.