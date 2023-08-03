Облікова ставка знижена: як зміняться депозитні ставки у третьому кварталі

Стабільність на валютному ринку, поступовий економічний розвиток країни, низький рівень інфляції (за уточненим прогнозом у річному вимірі інфляція не перевищить 10,6%) спонукали НБУ до зниження облікової ставки на 3 в.п. до 22%, і цілком ймовірно, що до кінця року розмір ставки може скоротитися до 20%. Водночас зниження облікової ставки вплине на розмір ставок за гривневими депозитами: до вересня вони можуть скоротитися в середньому на 1-2 в.п. - максимальні ставки з розміщенням вкладу від 3 міс. до 1 року з наявних 21% скоротяться до 19%, середні ставки за депозитами від 3 міс. становитимуть до 11-12%, а від 3 міс. до 1 року - до 16%.

Нагадаю: зростання ставок за гривневими депозитами, яке спостерігалося з квітня по червень включно, стало результатом політики НБУ, спрямованої на зміцнення гривні та залучення в економіку надлишку готівкової гривні. Регулятор впровадив 3-місячні депозитні сертифікати за ставкою у 25%, що збігалася з розміром облікової ставки. Тому зниження облікової ставки стане причиною відповідних коригувань відсотків за гривневими вкладами. Але на тлі низької інфляції, яка цілком адекватна воєнній ситуації, на прибутку громадян це майже не позначиться”.

Щодо ситуації в сегменті валютних депозитів, то в найближчі 2-3 місяці понад ⅓ банків можуть істотно переглянути ставки. Станом на початок серпня максимальні ставки за доларовими вкладами з розміщенням на 1 рік становлять 3%, а зростання відсотків за вкладами у євро вже сягнули 2,3%.

На мій погляд, тенденція до поступового зростання ставок за валютними депозитами з розміщенням до 1 року триватиме мінімум до вересня, що поступово “виведе” валютні депозити на конкурентний рівень з гривневими вкладами. За цей час максимальні ставки за доларовими депозитами можуть зрости до 3,3% річних, а за вкладами в євро - до 2,5%. Таким чином, за рівнем максимально можливого прибутку та з урахуванням можливих курсових коливань, валютні депозити стануть співмірними гривневим вкладам.

Варте уваги також те, що у третьому кварталі, порівняно з другим кварталом, кількість нових вкладів, як валютних, так і гривневих, може зрости в середньому на 5-10%. З них понад 80% становитимуть вклади з розміщенням до 9 місяців, за якими банки пропонуватимуть найкращі ставки. А нові валютні депозити можуть зрости до 20% від загального обсягу нових вкладів.

За сприятливих економічних, “воєнних” умов, протягом третього кварталу між банками продовжиться “боротьба” за клієнта з активним розвитком, як гривневих, так і валютних депозитних програм. А прибутковість гривневих і валютних депозитів стане співмірною.Отже, за всіма ознаками у третьому кварталі 2023 року, залежно від терміну депозиту та з урахуванням інфляції, “чистий” прибуток за новими вкладами складе від 3% до 5% у гривні та до 3% в іноземній валюті.