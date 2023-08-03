Учетная ставка снижена: как изменятся депозитные ставки в третьем квартале

Стабильность на валютном рынке, постепенное экономическое развитие страны, низкий уровень инфляции (по уточненному прогнозу в годовом исчислении инфляция не превысит 10,6%) побудили НБУ к снижению учетной ставки на 3 п.п. до 22%, и по всей вероятности, что к концу года размер ставки может сократиться до 20%. В то же время снижение учетной ставки повлияет на размер ставок по гривневым депозитам : к сентябрю они могут сократиться в среднем на 1-2 п.п. – максимальные ставки с размещением вклада от 3 мес. к 1 году из имеющихся 21% сократятся до 19%, средние ставки по депозитам от 3 мес. составят до 11-12%, а от 3 мес. к 1 году – до 16%.

Напомню: рост ставок по гривневым депозитам, который наблюдался с апреля по июнь включительно, явился результатом политики НБУ, направленной на укрепление гривни и привлечение в экономику излишка наличной гривни. Регулятор внедрил 3-месячные депозитные сертификаты по ставке в 25%, что совпадало с размером учетной ставки. Поэтому снижение учетной ставки станет причиной соответствующих корректировок процентов по гривневым вкладам. Но на фоне низкой инфляции, вполне адекватной военной ситуации, на прибыли граждан это почти не скажется”.

Что касается ситуации в сегменте валютных депозитов , то в ближайшие 2-3 месяца более ⅓ банков могут существенно пересмотреть ставки. По состоянию на начало августа максимальные ставки по долларовым вкладам с размещением на 1 год составляют 3%, а рост процентов по вкладам в евро уже составил 2,3%.

На мой взгляд, тенденция к постепенному росту ставок по валютным депозитам с размещением до 1 года продлится минимум до сентября, что постепенно выведет валютные депозиты на конкурентный уровень с гривневыми вкладами. За это время максимальные ставки по долларовым депозитам могут вырасти до 3,3% годовых, а по вкладам в евро – до 2,5%. Таким образом, по уровню максимально возможной прибыли и с учетом возможных курсовых колебаний валютные депозиты станут соразмерными гривневым вкладам.

Следует также отметить, что в третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом, количество новых вкладов, как валютных, так и гривневых, может вырасти в среднем на 5-10%. Из них более 80% составят вклады с размещением до 9 месяцев, по которым банки будут предлагать лучшие ставки. Новые же валютные депозиты могут вырасти до 20% от общего объема новых вкладов.

При благоприятных экономических, военных условиях, в течение третьего квартала между банками продолжится борьба за клиента с активным развитием, как гривневых, так и валютных депозитных программ. А доходность гривневых и валютных депозитов станет соизмеримой. Следовательно, по всем признакам в третьем квартале 2023 года, в зависимости от срока депозита и с учетом инфляции, чистая прибыль по новым вкладам составит от 3% до 5% в гривне и до 3% в иностранной валюте.