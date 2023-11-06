Курс, як і раніше, під контролем: що відбуватиметься на валютному ринку в листопаді

Нацбанк продовжує стримувати гривню від девальвації. Тому офіційний курс зміцнюється, а готівковий курс уперто тримається нижче 38 грн/дол.

Валютний курс рухається у фарватері, верхня межа якого упирається у 38 грн/дол. , а нижня знаходиться на рівні 37,4-37,5 грн/дол. Інакше кажучи, перехід до вільного плавання гривні поки що так і не стався. Більше того, Нацбанк після скасування фіксованого офіційного курсу почав ще активніше заливати безготівковий ринок валютою зі своїх резервів.

"Нацбанк, як і раніше, є головним продавцем валюти на ринку, практично повністю контролюючи курсову динаміку і при цьому продовжуючи задавати тренд на плавне зміцнення курсу національної валюти", – коментує Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління ПРАВЕКС БАНКУ.

Експерти злегка здивовані такими діями НБУ, але вважають, що курсова стабільність у листопаді збережеться та ослаблення курсу за межу 38 грн/дол. малоймовірно.

Готівковий курс гривні до долара, UAH/USD

За даними finance.ua, kurs.com.ua

Щедрі інтервенції продовжуються

Жовтень став першим місяцем, протягом якого Нацбанк не встановлював офіційний курс вручну, а дав можливість визначати курс продавцям та покупцям на міжбанку.

По ідеї, після такого кроку валютний ринок повинен був розпочати рух у ширшому коридорі з поступовим ослабленням гривні до долара. Але ні готівковий, ні безготівковий курс особливої знервованості не продемонстрували.

Хоча попит на валюту зріс. Упродовж жовтня населення купило 1,75 млрд дол. готівкової валюти, що на 200 млн дол. більше, ніж місяцем раніше. При цьому обсяг продажу в жовтні до вересня майже не змінився і залишився на рівні близько 1,37 млрд дол.

У той же час, не можна сказати, що це критичний обсяг для ринку. Особливо якщо врахувати, що майже третина попиту населення сконцентрована у безготівковому сегменті (конвертаційні депозити, купівля валюти з картки на картку в еквіваленті до 50 тис. грн на місяць), що знижує тиск на готівковий сегмент.

У результаті станом на початок листопада курс на готівковому ринку залишився приблизно на тому ж рівні, що і на початку жовтня, це діапазон 37,4-37,9 грн/дол.

Ситуацію на міжбанківському ринку НБУ теж не зміг випустити з-під свого крила, якщо судити з динаміки руху "нового" офіційного курсу. 1 жовтня він перебував на позначці 36,57 грн/дол., 1 листопада – 36,27 грн/дол. Загалом на підтримку міжбанку (інтервенції) Нацбанк у жовтні витратив 3,4 млрд дол. , що на чверть більше, ніж у вересні.

Інтервенції НБУ у жовтні-листопаді (продаж валюти), млн дол.

Дані НБУ

НБУ все ще не готовий відпускати гривню

"Листопад ймовірно пройде для міжбанку в тому ж руслі, з невеликими щоденними коливаннями +/- 2-3 коп. Після зміцнення гривні у жовтні листопад може повернути курс до початкового рівня 36,6 грн/дол.", – прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Безготівковий сегмент, у свою чергу, стане орієнтиром руху для готівкового ринку.

"Готівковий ринок слідуватиме за тенденціями міжбанківського ринку. За відсутності негативних новин – очікуємо дрейф у діапазоні 37,5-37,9 грн/дол. з незначною тенденцією до зміцнення на тлі дій НБУ та часткового перетікання попиту на валюту на міжбанк", – вважає Артем Красовський.

При цьому, як і раніше, залишається питання, як діятиме далі Нацбанк і коли він зважиться дати валютному курсу більше простору для маневрів.

Як слушно зазначає Андрій Шевчишин, незважаючи на те, що НБУ жорстко утримує міжбанк під своїм контролем, для валютного ринку зберігається чимало викликів. Це розширення дефіциту зовнішньої торгівлі, ризик зниження обсягів зовнішньої допомоги, а також перманентна загроза поновлення атак на енергетичну та нафтогазову інфраструктуру.

"Тому, враховуючи плановий розрахунковий курс у держбюджеті на 2023 рік на позначці 38,3 грн/дол. цілком імовірний рух (офіційного курсу) до кінця листопада в зону 37 грн/дол. Але знову ж таки, все це відбуватиметься під суворим наглядом НБУ ", – уточнює Шевчишин.