У жовтні споживча інфляція впала до 5,3%: що з цінами

У жовтні споживча інфляція в річному вимірі зменшилася до 5,3%, порівняно з вереснем, коли вона становила 7,1%, але у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Така ситуація пояснюється збільшенням пропозиції продуктів харчування та стійкою ситуацією на валютному ринку.

Про це повідомляє Національний банк України.

Ціни на сирі продукти зменшилися на 3,3%

Ціни на необроблені продукти харчування впали на 3,3% у порівнянні з попереднім роком. Ціни на овочі продовжували зазнавати значних знижень, що було спричинене переважно високим врожаєм більшості видів овочів через сприятливі погодні умови та розширенням обсягів виробництва у різних регіонах.

Крупи та борошно стали дешевшими через низькі експортні ціни та збільшення виробництва.

Вартість яєць зменшилася внаслідок відновлення виробництва та збільшення їх експорту. Свинина здешевшала через зростання пропозиції та переважання її над попитом. Ціни на овочі також залишаються на низькому рівні через хороший врожай і збільшення виробництва.

В НБУ зазначають, що підвищення цін на алкогольні напої також сповільнювалося через повільний ріст виробничих витрат на тлі тиску від тіньової пропозиції. Мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення продовжував утримувати адміністративну інфляцію.

У той час, зростання цін на транспортні послуги прискорилося через підвищення цін на пальне, яке складало до 9,7% річного виміру через зростання світових цін на нафту та логістичні труднощі на кордоні.

Базова інфляція у жовтні знизилася до 6,8%

Згідно з повідомленням, у жовтні базова інфляція зменшилася до 6,8% у порівнянні з вереснем, коли вона становила 8,4%. Зростання цін на оброблені продукти харчування і надалі сповільнювалося (до 8,5% річного виміру). Цю тенденцію пояснює доступність харчові сировини, стабільну ситуацію на валютному ринку та оптимізацію виробничих і логістичних ланцюгів.

Зменшення обсягів експорту соняшникової олії, окремих молочних та м’ясних продуктів, зокрема масла та курятини, спричинило сповільнення зростання цін на м’ясні, молочні та олійні продукти.

Ціни на хліб та борошняні вироби, а також товари з високою часткою імпорту в собівартості, збільшувались меншими темпами.

Яка ситуація з непродовольчими товарами

Зростання цін на непродовольчі товари також уповільнювалося (до 1,7%) за рахунок стабільного курсу. Тривало зниження цін на електроніку, побутову техніку, одяг та взуття.

Повільніше зростання цін відбувалося також у секторі товарів особистого догляду, ліків, меблів, товарів для дому, автомобілів і інших товарів.

В НБУ додають, що знову зменшилися і темпи зростання вартості послуг (до 11,7% річного виміру). Послуги кафе і ресторанів подорожчали повільніше, а подорожчання медичних, ветеринарних, фінансових послуг, інтернету та інших послуг було обмежено. Оренда житла зросла, ймовірно, через міграційні процеси, а вартість послуг ремонту житла підвищилася через дефіцит кваліфікованих кадрів.

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив оцінку зростання реального ВВП на 4,9%. Позитивна динаміка обумовлено адаптацією українського бізнесу та населення до війни, збільшенням врожаю, розширенням експортних шляхів, збільшеними обсягами бюджетної підтримки і впровадженню євроінтеграційних реформ.

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