НБУ поліпшив прогноз інфляції та зростання реального ВВП

Упродовж останніх місяців інфляція стрімко знижувалася, передусім завдяки високим врожаям сільськогосподарських культур. Відповідно, ціни зростатимуть повільніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Інфляція знизилася завдяки високим врожаям

За даними регулятора, у вересні інфляція знизилася до 7,1% у річному вимірі.

"Таку цінову динаміку зумовлювала насамперед значна пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю, зокрема овочів та фруктів, цукрових буряків, зернових та олійних культур", - зазначили в НБУ.

Крім того, мораторій на підвищення низки житлово-комунальних тарифів надалі обмежував зростання адміністративно-регульованих цін.

"Стійка ситуація на валютному ринку стримувала подорожчання товарів, що мають значну імпортну складову (побутова техніка, електроніка тощо). У результаті базова інфляція у вересні теж помітно сповільнилася – до 8,4% у річному вимірі", - підкреслили в регуляторі.

За оцінками НБУ інфляція продовжила сповільнюватися в жовтні, чому, зокрема, посприяло збереження курсової стійкості на тлі успішного переходу до керованої гнучкості курсу.

Водночас зберігався тиск на інфляцію з боку інших фундаментальних чинників.

"Поступове відновлення економіки супроводжується пожвавленням попиту на споживчі товари і послуги, а дефіцит кваліфікованих працівників, зокрема внаслідок міграції, спонукає підприємства до підвищення зарплат відносно високими темпами. Крім того, тиск на витрати бізнесу залишається значним, що пов’язано з наслідками війни – руйнуваннями, ускладненою логістикою, подорожчанням електроенергії для непобутових споживачів тощо", - пояснюють в НБУ.

Інфляція залишатиметься на рівні нижче 10%

НБУ поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний чинник цього перегляду – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%.

"Пришвидшення зростання цін у наступному році зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін", - прогнозують в НБУ.

У відомстві очікують, що надалі інфляція сповільниться до 6% у 2025 році. завдяки відновленню оптимальної логістики та виробництва. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії.

Прогноз зростання ВВП

НБУ також поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.

"Стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників. Серед них – вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, ліпші, ніж у попередньому прогнозі, оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків", - констатують в НБУ.

За прогнозами регулятора, у 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.

"Економічному зростанню сприятимуть подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит. Натомість усе ще ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку", - зауважують у фінустанові.

НБУ прогнозує пришвидшення зростання реального ВВП у 2025 році до 6% завдяки поверненню мігрантів із-за кордону, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, налагодженню оптимальної логістики та виробництва та відбудові пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, за попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні 2023 року порівняно з вереснем минулого року становило близько 9,1%. За січень-вересень 2023 р. зростання оцінюється на рівні 5,3% у порівнянні з минулим роком.

Як прогнозує Світовий банк, економіка України цьогоріч зросте приблизно на 3,5 відсотка після 25%-го скорочення минулого року.Такий ріст зумовлений збільшенням внутрішніх витрат і постійним потоком іноземної фінансової допомоги.

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