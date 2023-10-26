НБУ улучшил прогноз инфляции и роста реального ВВП

За последние месяцы инфляция стремительно снижалась, прежде всего благодаря высоким урожаям сельскохозяйственных культур. Соответственно, цены будут расти медленнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Инфляция снизилась благодаря высоким урожаям

По данным регулятора, в сентябре инфляция снизилась до 7,1% в годовом исчислении.

"Такую ценовую динамику предопределяло прежде всего значительное предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая, в частности овощей и фруктов, сахарной свеклы, зерновых и масличных культур", - отметили в НБУ.

Кроме того, мораторий на повышение ряда жилищно-коммунальных тарифов в дальнейшем ограничивал рост административно регулируемых цен.

"Устойчивая ситуация на валютном рынке сдерживала подорожание товаров, имеющих значительную импортную составляющую (бытовая техника, электроника и т.д.). В результате базовая инфляция в сентябре тоже заметно замедлилась - до 8,4% в годовом измерении", - подчеркнули в регуляторе.

По оценкам НБУ, инфляция продолжила замедляться в октябре, чему, в частности, способствовало сохранение курсовой устойчивости.

В то же время сохранялось давление на инфляцию других фундаментальных факторов.

"Постепенное восстановление экономики сопровождается оживлением спроса на потребительские товары и услуги, а дефицит квалифицированных работников, в частности в результате миграции, побуждает предприятия к повышению зарплат относительно высокими темпами. Кроме того, давление на расходы бизнеса остается значительным, что связано с последствиями войны – разрушениями, усложненной логистикой, удорожанием электроэнергии для небытовых потребителей и т.д.", - объясняют в НБУ.

Инфляция будет оставаться на уровне ниже 10%

НБУ улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основным фактором этого пересмотра является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

В то же время, НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год – с 8,5% до 9,8%.

"Ускорение роста цен в следующем году будет обусловлено низкой базой этого года сравнения для стоимости продовольственных товаров, более длительным сохранением давления на расходы бизнеса через пересмотр предположения относительно рисков безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен", - прогнозируют в НБУ.

В ведомстве ожидают, что в дальнейшем инфляция замедлится до 6% в 2025 году благодаря восстановлению оптимальной логистики и производства. Весомое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители.

Прогноз роста ВВП

НБУ также улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году.

"Более быстрое экономическое восстановление вызвано рядом факторов. Среди них - более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, лучше, чем в предыдущем прогнозе, оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетных расходов", - констатируют в НБУ.

По прогнозам регулятора, в 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности.

"Экономическому росту будут способствовать дальнейшее развитие альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, которая будет поддерживать потребительский спрос. Зато все еще усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику", - отмечают в финучреждении.

НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2025 году до 6% благодаря возвращению мигрантов из-за рубежа, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, налаживанию оптимальной логистики и производству и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Напомним, по предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил около 9,1%. За январь-сентябрь 2023 г. рост оценивается на уровне 5,3% по сравнению с прошлым годом.

Как прогнозирует Всемирный банк, экономика Украины в этом году вырастет примерно на 3,5 процента после 25% сокращения в прошлом году. Такой рост обусловлен увеличением внутренних издержек и постоянным потоком иностранной финансовой помощи.

Источник фото: ua.depositphotos.com