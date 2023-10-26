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НБУ улучшил прогноз инфляции и роста реального ВВП
За последние месяцы инфляция стремительно снижалась, прежде всего благодаря высоким урожаям сельскохозяйственных культур. Соответственно, цены будут расти медленнее, чем ожидалось.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Инфляция снизилась благодаря высоким урожаям
По данным регулятора, в сентябре инфляция снизилась до 7,1% в годовом исчислении.
"Такую ценовую динамику предопределяло прежде всего значительное предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая, в частности овощей и фруктов, сахарной свеклы, зерновых и масличных культур", - отметили в НБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, мораторий на повышение ряда жилищно-коммунальных тарифов в дальнейшем ограничивал рост административно регулируемых цен.
"Устойчивая ситуация на валютном рынке сдерживала подорожание товаров, имеющих значительную импортную составляющую (бытовая техника, электроника и т.д.). В результате базовая инфляция в сентябре тоже заметно замедлилась - до 8,4% в годовом измерении", - подчеркнули в регуляторе.
По оценкам НБУ, инфляция продолжила замедляться в октябре, чему, в частности, способствовало сохранение курсовой устойчивости.
В то же время сохранялось давление на инфляцию других фундаментальных факторов.
"Постепенное восстановление экономики сопровождается оживлением спроса на потребительские товары и услуги, а дефицит квалифицированных работников, в частности в результате миграции, побуждает предприятия к повышению зарплат относительно высокими темпами. Кроме того, давление на расходы бизнеса остается значительным, что связано с последствиями войны – разрушениями, усложненной логистикой, удорожанием электроэнергии для небытовых потребителей и т.д.", - объясняют в НБУ.
Инфляция будет оставаться на уровне ниже 10%
НБУ улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основным фактором этого пересмотра является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.
В то же время, НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год – с 8,5% до 9,8%.
"Ускорение роста цен в следующем году будет обусловлено низкой базой этого года сравнения для стоимости продовольственных товаров, более длительным сохранением давления на расходы бизнеса через пересмотр предположения относительно рисков безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен", - прогнозируют в НБУ.
В ведомстве ожидают, что в дальнейшем инфляция замедлится до 6% в 2025 году благодаря восстановлению оптимальной логистики и производства. Весомое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители.
Прогноз роста ВВП
НБУ также улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году.
"Более быстрое экономическое восстановление вызвано рядом факторов. Среди них - более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, лучше, чем в предыдущем прогнозе, оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетных расходов", - констатируют в НБУ.
По прогнозам регулятора, в 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности.
"Экономическому росту будут способствовать дальнейшее развитие альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, которая будет поддерживать потребительский спрос. Зато все еще усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику", - отмечают в финучреждении.
НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2025 году до 6% благодаря возвращению мигрантов из-за рубежа, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, налаживанию оптимальной логистики и производству и восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Напомним, по предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил около 9,1%. За январь-сентябрь 2023 г. рост оценивается на уровне 5,3% по сравнению с прошлым годом.
Как прогнозирует Всемирный банк, экономика Украины в этом году вырастет примерно на 3,5 процента после 25% сокращения в прошлом году. Такой рост обусловлен увеличением внутренних издержек и постоянным потоком иностранной финансовой помощи.
Источник фото: ua.depositphotos.com