Цены жмут на тормоза. Почему уровень инфляции в Украине будет вдвое ниже, чем ожидалось

Темпы инфляции продолжают замедляться. За 2023 год рост потребительских цен может составить в пределах 10-11%, что значительно лучше тех прогнозов, которые звучали еще несколько месяцев назад.

В августе 2023 года Государственная служба статистики вновь зафиксировала дефляцию – к июлю индекс потребительских цен составил -1,4%. Напомним, в июле дефляция была на уровне -0,6%. В годовом измерении инфляция в августе составила 8,6%, а за январь-август к аналогичному периоду 2022 года ее уровень достиг 16,9%.

Ситуация с ценами стабилизировалась благодаря возобновлению бизнес-активности, восстановление логистики, росту внутреннего потребления и ровному валютному курсу.

Поэтому Нацбанк и эксперты настроены достаточно оптимистично. Они ожидают, что по итогам 2023 года индекс инфляции не превысит 11%.

Каков сейчас уровень инфляции в Украине по разным товарам и услугам?

Согласно данным Госстата, в августе по сравнению с июлем продукты питания подешевели на 3,9%. Во многом это произошло благодаря падению цен на овощи, которые стали дешевле на 37,6%, чем в июле. Также на 4,2% подешевели фрукты. Цены на одежду и обувь снизились на 2,3%, на товары домашнего обихода и бытовую технику – на 0,3%.

Госстат зафиксировал рост цен на мясо и мясопродукты (+1,2%), на сахар (+2%), на безалкогольные напитки (+0,5%). Но самый сильный рост продемонстрировали цены на топливо, которое в августе подорожало на 7,4%.

Если анализировать изменение цен в годовом измерении, к августу 2022 года, то лидерами падения цен стали овощи, подсолнечное масло, одежда и обувь. За год сильнее всего подорожали яйца, молочные продукты, мясо и рыба, безалкогольные и алкогольные напитки, а также электроэнергия.

Что виляет на темпы инфляции?

Можно выделить несколько основных групп факторов , которые формируют индекс инфляции в текущих условиях.

Во-первых, наращивание объемов производства товаров, а также стабильный импорт продукции.

"Темпы роста цен на продовольствие снижаются благодаря расширению предложения, ослаблению давления со стороны издержек, оптимизации производственных и логистических цепочек", – указывает Национальный банк в своем сентябрьском макрообзоре.

Во-вторых, аграрии собрали неплохой урожай фруктов, ягод и овощей. В условиях ограниченного экспорта это обеспечило избыточный объем предложения на внутреннем рынке.

"Хороший урожай овощей и фруктов вместе с ограничениями в отношении украинского экспорта, с одной стороны, поддерживают предложение, а с другой – давят на цены", – объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В-третьих, неизменность коммунальных тарифов (кроме повышения цен на электроэнергию) тоже ощутимо влияет на уровень инфляции в Украине.

В-четвертых, стоимость топлива после почти двукратного роста в 2022 году больше не бьет рекорды. Как уточняет НБУ, усиление конкуренции на розничном рынке и падение мировых цен на нефть стали дополнительными факторами сдерживания стоимости горючего в Украине. Да, оно все равно дорожает, но постепенно.

В-пятых, на валютном рынке уже около трех месяцев практически полный штиль. В итоге, наличный курс держится вплотную к официальному и колеблется в диапазоне от 37,5 до 38,1 грн/долл. Не секрет, что валютный курс в Украине традиционно делает большой вклад в инфляцию. Соответственно, чем крепче гривна – тем стабильнее цены. Особенно на импортные товары.

Что будет с инфляцией до конца 2023 года?

НБУ существенно улучшил свой прогноз инфляции на 2023 год. Например, в начале 2023 года Нацбанк заявлял, что инфляция в текущем году достигнет 19%. Теперь же НБУ ожидает, что уровень инфляции составит около 10,6%.

Аналогичный прогноз озвучило и Министерство экономики со ссылкой на первого вице-премьера – министра экономики Юлию Свириденко.

"Нам удалось сохранить макрофинансовую стабильность, которая обеспечена поддержкой наших партнеров и политическими решениями, принятыми украинским правительством. Благодаря этому в 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%", – заявила Свириденко.

Чуть менее радужный прогноз инфляции на 2023 год от Международного валютного фонда (МВФ). В тексте Меморандума между Украиной и МВФ сказано, что рост потребительских цен в 2023 году составит 15,5%. Но стоит заметить, что этот прогноз МВФ формировал еще в начале июля. Не исключено, что Фонд осенью улучшит свою оценку.

"Если не будет инфляционных сюрпризов (скажем, резкой корректировки официального курса гривны), рост цен по итогам года будет и вовсе меньше 10%", – считает глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Какие есть риски для ценовой стабильности до конца 2023 года

Официальный прогноз инфляции на 2023 год может не оправдаться при следующих условиях.

снятие моратория с тарифов ЖКХ и повышение стоимости коммунальных услуг. замедление темпов поступления внешнего финансирования. Об этом риске, кстати, предупреждает Нацбанк.

коррекция курса гривны. НБУ пока что этот шаг постоянно откладывает. Но такой сценарий вполне возможен ближе к концу года.

сохранение проблем с украинским экспортом. Речь не только о "зерновой сделке", которая окончательно прекратила свое существование, но и о блокировании поставок украинской сельхозпродукции со стороны некоторых стран ЕС.

возобновление обстрелов энергетической инфраструктуры осенью и зимой, что отрицательно повлияет на работу промышленности.



"Также стоит заметить, что с начала войны Госстат не публикует «инфляцию производителей". А ведь многие компании несут избыточные расходы на энергоснабжение, вынуждены были восстанавливать поврежденную производственную инфраструктуру и вернулись к полноценной уплате налогов и сборов в связи с отменой льгот. Такие расходы с лагом 6-8 месяцев переносятся в цену», – комментирует Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating.

Впрочем, даже при ухудшении ситуации в экономике, эксперты не видят пока что серьезной угрозы раскручивания ценовой спирали. "При благоприятном прогнозе, – без учета ударов по инфраструктуре, и без девальвации, – есть шанс удержать инфляцию на уровне около 8%. В случае реализации этих угроз инфляция может достичь где-то 11%", – считает Андрей Шевчишин.

Виктор Шулик придерживается похожего мнения. По его словам, не стоит переживать, что "цены взлетят до небес". Эксперт объясняет: в Украине есть накопленные запасы продовольственных товаров, что исключает вероятность их дефицита. А корректировка валютного курса если и будет, то очень аккуратная.

"При инерционном сценарии, который предусматривает сохранение текущих процессов в экономике, отсутствие эскалации на фронте, фиксацию курса и тарифов в пределах 5-10% от текущего уровня, инфляция не должна выйти за пределы 20% ни в этом году, ни в 2024 году", – уверен Виктор Шулик.