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Цены жмут на тормоза. Почему уровень инфляции в Украине будет вдвое ниже, чем ожидалось
Темпы инфляции продолжают замедляться. За 2023 год рост потребительских цен может составить в пределах 10-11%, что значительно лучше тех прогнозов, которые звучали еще несколько месяцев назад.
В августе 2023 года Государственная служба статистики вновь зафиксировала дефляцию – к июлю индекс потребительских цен составил -1,4%. Напомним, в июле дефляция была на уровне -0,6%. В годовом измерении инфляция в августе составила 8,6%, а за январь-август к аналогичному периоду 2022 года ее уровень достиг 16,9%.
Ситуация с ценами стабилизировалась благодаря возобновлению бизнес-активности, восстановление логистики, росту внутреннего потребления и ровному валютному курсу.
Поэтому Нацбанк и эксперты настроены достаточно оптимистично. Они ожидают, что по итогам 2023 года индекс инфляции не превысит 11%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Каков сейчас уровень инфляции в Украине по разным товарам и услугам?
Согласно данным Госстата, в августе по сравнению с июлем продукты питания подешевели на 3,9%. Во многом это произошло благодаря падению цен на овощи, которые стали дешевле на 37,6%, чем в июле. Также на 4,2% подешевели фрукты. Цены на одежду и обувь снизились на 2,3%, на товары домашнего обихода и бытовую технику – на 0,3%.
Госстат зафиксировал рост цен на мясо и мясопродукты (+1,2%), на сахар (+2%), на безалкогольные напитки (+0,5%). Но самый сильный рост продемонстрировали цены на топливо, которое в августе подорожало на 7,4%.
Если анализировать изменение цен в годовом измерении, к августу 2022 года, то лидерами падения цен стали овощи, подсолнечное масло, одежда и обувь. За год сильнее всего подорожали яйца, молочные продукты, мясо и рыба, безалкогольные и алкогольные напитки, а также электроэнергия.
Что виляет на темпы инфляции?
Можно выделить несколько основных групп факторов, которые формируют индекс инфляции в текущих условиях.
Во-первых, наращивание объемов производства товаров, а также стабильный импорт продукции.
"Темпы роста цен на продовольствие снижаются благодаря расширению предложения, ослаблению давления со стороны издержек, оптимизации производственных и логистических цепочек", – указывает Национальный банк в своем сентябрьском макрообзоре.
Во-вторых, аграрии собрали неплохой урожай фруктов, ягод и овощей. В условиях ограниченного экспорта это обеспечило избыточный объем предложения на внутреннем рынке.
"Хороший урожай овощей и фруктов вместе с ограничениями в отношении украинского экспорта, с одной стороны, поддерживают предложение, а с другой – давят на цены", – объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
В-третьих, неизменность коммунальных тарифов (кроме повышения цен на электроэнергию) тоже ощутимо влияет на уровень инфляции в Украине.
В-четвертых, стоимость топлива после почти двукратного роста в 2022 году больше не бьет рекорды. Как уточняет НБУ, усиление конкуренции на розничном рынке и падение мировых цен на нефть стали дополнительными факторами сдерживания стоимости горючего в Украине. Да, оно все равно дорожает, но постепенно.
В-пятых, на валютном рынке уже около трех месяцев практически полный штиль. В итоге, наличный курс держится вплотную к официальному и колеблется в диапазоне от 37,5 до 38,1 грн/долл. Не секрет, что валютный курс в Украине традиционно делает большой вклад в инфляцию. Соответственно, чем крепче гривна – тем стабильнее цены. Особенно на импортные товары.
Что будет с инфляцией до конца 2023 года?
НБУ существенно улучшил свой прогноз инфляции на 2023 год. Например, в начале 2023 года Нацбанк заявлял, что инфляция в текущем году достигнет 19%. Теперь же НБУ ожидает, что уровень инфляции составит около 10,6%.
Аналогичный прогноз озвучило и Министерство экономики со ссылкой на первого вице-премьера – министра экономики Юлию Свириденко.
"Нам удалось сохранить макрофинансовую стабильность, которая обеспечена поддержкой наших партнеров и политическими решениями, принятыми украинским правительством. Благодаря этому в 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%", – заявила Свириденко.
Чуть менее радужный прогноз инфляции на 2023 год от Международного валютного фонда (МВФ). В тексте Меморандума между Украиной и МВФ сказано, что рост потребительских цен в 2023 году составит 15,5%. Но стоит заметить, что этот прогноз МВФ формировал еще в начале июля. Не исключено, что Фонд осенью улучшит свою оценку.
"Если не будет инфляционных сюрпризов (скажем, резкой корректировки официального курса гривны), рост цен по итогам года будет и вовсе меньше 10%", – считает глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Какие есть риски для ценовой стабильности до конца 2023 года
Официальный прогноз инфляции на 2023 год может не оправдаться при следующих условиях.
- снятие моратория с тарифов ЖКХ и повышение стоимости коммунальных услуг.
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замедление темпов поступления внешнего финансирования. Об этом риске, кстати, предупреждает Нацбанк.
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коррекция курса гривны. НБУ пока что этот шаг постоянно откладывает. Но такой сценарий вполне возможен ближе к концу года.
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сохранение проблем с украинским экспортом. Речь не только о "зерновой сделке", которая окончательно прекратила свое существование, но и о блокировании поставок украинской сельхозпродукции со стороны некоторых стран ЕС.
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возобновление обстрелов энергетической инфраструктуры осенью и зимой, что отрицательно повлияет на работу промышленности.
"Также стоит заметить, что с начала войны Госстат не публикует «инфляцию производителей". А ведь многие компании несут избыточные расходы на энергоснабжение, вынуждены были восстанавливать поврежденную производственную инфраструктуру и вернулись к полноценной уплате налогов и сборов в связи с отменой льгот. Такие расходы с лагом 6-8 месяцев переносятся в цену», – комментирует Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating.
Впрочем, даже при ухудшении ситуации в экономике, эксперты не видят пока что серьезной угрозы раскручивания ценовой спирали. "При благоприятном прогнозе, – без учета ударов по инфраструктуре, и без девальвации, – есть шанс удержать инфляцию на уровне около 8%. В случае реализации этих угроз инфляция может достичь где-то 11%", – считает Андрей Шевчишин.
Виктор Шулик придерживается похожего мнения. По его словам, не стоит переживать, что "цены взлетят до небес". Эксперт объясняет: в Украине есть накопленные запасы продовольственных товаров, что исключает вероятность их дефицита. А корректировка валютного курса если и будет, то очень аккуратная.
"При инерционном сценарии, который предусматривает сохранение текущих процессов в экономике, отсутствие эскалации на фронте, фиксацию курса и тарифов в пределах 5-10% от текущего уровня, инфляция не должна выйти за пределы 20% ни в этом году, ни в 2024 году", – уверен Виктор Шулик.