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Економіка
Дата публікації

Цього року ВВП зросте десь на 6%, що є непоганим результатом - інвестбанкір Ігор Мазепа

Игорь Мазепа, Concorde Capital, Ігор Мазепа
Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа. Фото: Wikipedia

Бізнес дуже стримано дивиться на перспективи 2024 року, але переконаний в непоганому стані економіки на поточний момент. Про це розповів в інтерв’ю Forbes засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

За поточними прогнозами Ігоря Мазепи, внутрішній валовий продукт в цьому році має зрости на 6%, що говорить про непоганий стан економіки. Однак, величезну роль в цьому рості відіграє іноземна фінансова допомога.

"Зростання драйвиться споживчим попитом, що підтримується величезними військовими витратами. Збір податків та інших платежів усередині країни складає 35% від усіх виплат бюджету. Решта – це, по суті, іноземна допомога та борг" - констатує Ігор Мазепа.

Банкір підкреслює, що економіку сильно підтримує аграрний сектор: "…економіку драйвить сільське господарство – рекордна урожайність навіть вища, ніж у найкращий з точки зору обсягів 2021-й".

Тим не менше, Мазепа підкреслює ряд критичних факторів для розвитку економічного потенціалу країни у ситуації війни:

·        втрата 15% промислового потенціалу;

·        втрата 20% людського потенціалу (тобто споживачів і робочої сили);

·        мізерні інвестиції в капітал;

·        складне становище сектору сільського господарства (ускладнення експорту через відсутність "зернового коридору" та збитковість цін більшості агрокультур на світових ринках).

Ключовим фактором розвитку бізнесу в таких умовах є створення механізму страхування воєнних ризиків, чим зараз активно займається Concorde Capital разом з партнерами. "В Україні потенційний попит на страхування воєнних ризиків складає сотні мільярдів" - відмітив інвестбанкір.

Підсумовуючи, Ігор Мазепа констатував, що враховуючі всі наявні фактори, в наступні два-три роки Україна може розраховувати на ріст ВВП максимум у 3%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує ріст українського ВВП у  4,5% на 2023 рік. У 2024 році інституція прогнозує темпи росту в рамках 3-4%. 

Автор:
Тетяна Гойденко