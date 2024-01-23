Не нижче "Євро-5": Кабмін відновив вимоги до якості пального на АЗС

Кабінет міністрів України відновив вимоги до якості пального, згідно з якими воно має відповідати екологічним стандартам "Євро-5". У 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, уряд тимчасово дозволив використання паливних стандартів "Євро-4" та "Євро-3" для стабілізації ситуації на ринку палива.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також були відновлені вимоги директив Євросоюзу, які забороняють продаж етилованого бензину та встановлюють стандарти для пального, яке використовується у дорожніх транспортних засобах, недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських та лісогосподарських тракторах, а також рекреаційних суднах.

Мельничук зазначив, що зміни були внесені до Технічного регламенту, що стосується вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Зокрема, відновлено вимоги щодо якості пального на рівні не нижче Євро-5.

Додамо, що протягом 15-21 січня ряд мереж АЗС знизили ціни на пальне. Експерти вважають, що причиною ведмежого тренду на ринку є низький рівень попиту на пальне, що характерно для зими, а також висока конкуренція на ринку. Тим часом в гуртовому сегменті ціни на дизпальне показують незначне зростання, а ціни на бензини та автогаз продовжують падати.

Ціни на нафту на минулому тижні помірно зростали, проте сам тиждень закінчився зниженням. Головними чинниками висхідного тренду на ринку були напруженість на Близькому сході, а також перебої в поставках сировини, що компенсувало побоювання інвесторів щодо слабкого відновлення китайської економіки.

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