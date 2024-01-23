Не ниже "Евро-5": Кабмин возобновил требования к качеству горючего на АЗС

Кабинет министров Украины восстановил требования к качеству горючего, согласно которым оно должно отвечать экологическим стандартам "Евро-5". В 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ правительство временно разрешило использование топливных стандартов "Евро-4" и "Евро-3" для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также были восстановлены требования директив Евросоюза, запрещающие продажу этилированного бензина и устанавливающие стандарты для топлива, используемого в дорожных транспортных средствах, недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах, а также рекреационных судах.

Мельничук отметил, что изменения были внесены в Технический регламент, касающийся требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. В частности, возобновлены требования по качеству горючего на уровне не ниже Евро-5.

Добавим, что в течение 15-21 января ряд сетей АЗС снизили цены на топливо. Эксперты считают, что причиной медвежьего тренда на рынке является низкий уровень спроса на горючее, что характерно для зимы, а также высокая конкуренция на рынке. Между тем, в оптовом сегменте цены на дизтопливо показывают незначительный рост, а цены на бензины и автогаз продолжают падать.

Цены на нефть на прошлой неделе умеренно росли, однако сама неделя закончилась снижением. Главными факторами восходящего тренда на рынке были напряженность на Ближнем Востоке, а также перебои в поставках сырья, что компенсировало опасения инвесторов по поводу слабого восстановления китайской экономики.

Источник фото: ua.depositphotos.com