Цены на топливо в розницу идут вниз из-за низкого потребления и высокой конкуренции на рынке

На минувшей неделе (15-21 января) ряд сетей АЗС снизили цены на горючее. Эксперты считают, что причиной медвежьего тренда на рынке низкий уровень спроса на горючее, что характерно для зимы, а также высокая конкуренция на рынке. Между тем, в оптовом сегменте цены на дизтопливо показывают незначительный рост, а цены на бензины и автогаз продолжают падать.

Цены на нефть на прошлой неделе умеренно росли, однако сама неделя закончилась снижением. Главными факторами восходящего тренда на рынке были напряженность на Ближнем Востоке, а также перебои в поставках сырья, что компенсировало опасения инвесторов по поводу слабого восстановления китайской экономики.

В пятницу 19 января нефть эталонной марки Brent подешевела на 54 цента и закрепилась на отметке 78,56 доллара за баррель, в то время как нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела на 67 центов до 73,41 доллара за баррель. В целом за прошедшую неделю нефть Brent прибавила в цене 0,5%, в то время как доллар США подорожал более чем на 1%.

Слабый спрос и конкуренция сдерживают рост на оптовом рынке

По данным закрытой аналитики профильного издания "НефтеРынок" в конце прошлой недели ценовые предложения дизтоплива в мелком опте стабилизировались. Низкий спрос на горючее не дает рынку расти, а конкуренция заставляет отдельных поставщиков снижать предложения.

Средняя цена дизтоплива по состоянию на 19 января составила 44,24 грн/л, что на 0,2% больше, чем 12 января. В то же время потовый рынок в Европе накануне вырос на 1,4-1,7% в зависимости от места отгрузки: по северо-западным портам увеличение цены дизтоплива достигло $11/тонна, по Средиземноморью стоимость ресурса выросла на $14/тонна, до 796-807 долларов/тонна и 797-813 долларов/тонна соответственно.

С конца прошлой недели увеличение спотовых цен составляет 0,3–1,8%. Импорт дизтоплива за 17 дней января снизился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2023 года.

Оптовики заявляли предложения дизтоплива в пятницу 19 января от 41,30-41,70 грн/л с повышением цены до 42,00-42,30 грн/л на Юге по дунайским базисам. В целом средняя стоимость ресурса по Одесскому региону составила 42,40 грн/л и остается минимальной в стране. По сравнению с минувшей пятницей 12 января средний показатель уменьшился на 0,3% до 42,40 грн/л.

Средние цены на бензины по состоянию на пятницу 19 января уменьшились: средняя стоимость А-92 - на 0,69% (-0,28 грн/л), до 40,54 грн/л, а средняя А-95 - на 0,90% (-0,40 грн/л), до 44,01 грн/л по отношению к 12 января.

Самые низкие предложения А-92 объявлены в столичном регионе от 40,20 грн/л, уменьшились на 0,20% (-0,08 грн/л). Предложения импорта А-95 в южных портах начинались с 41,60 грн/л, уменьшились на 2,12% (-0,90 грн/л). На юго-западной границе, в Черновицкой области – от 42,30 грн/л, увеличились на 0,36% (+0,15 грн/л). На западной границе, во Львовской области – от 42,00 грн/л, снизились на 1,64% (-0,70 грн/л). В столичном регионе самые низкие цены установлены от 41,35 грн/л, уменьшились на 0,19% (-0,08 грн/л).

На рынке автогаза сохраняется медвежий тренд

Импорт сжиженного газа по данным "Нефтерынка" в течение 1-17 января 2024 г. снизился до 1,6 тыс. т в сутки, по сравнению с 2,8 тыс. т в течение декабря 2023 г. Средняя цена поступлений железнодорожными партиями с начала месяца составляет 818 долларов/ тонна по сравнению со средней ценой автомобильных партий 734 долларов/тонна. В то же время объемы поступлений железных партий в январе уменьшились более чем вдвое, а автоимпорт снизился на 25,5%: до 36 автопартий в сутки в среднем по сравнению с 49 газовозами в сутки в течение декабря.

Издание отмечает, что разница стоимости между предложениями продавцов ресурса производства США, Германии, Норвегии в Польше и продавцов миксов составляет до $100 долларов/тонна. При этом реализация на АЗС сейчас очень слаба. Издание отмечает, что, если бы в Украину поступали такие же объемы, в декабре оптовые цены уже выросли бы до отметки под 60 000 грн/т, однако сейчас газ наоборот дешевеет. А значительная разница цен между южным и западным направлением поставки, по словам игроков рынка, свидетельствует, что в сезон низкой реализации в Украину возобновляется поставка миксов сжиженного газа с российским ресурсом из Польши и стран Балтии.

"Главным событием на прошлой неделе на рынке было разблокирование границы, которое повлекло за собой резкое наполнение и так сбалансированного рынка. Это прямо повлияло на оптовую цену, которая резко пошла вниз и совсем скоро потянет за собой розничную, которая вплотную приблизилась к показателю, который я и прогнозировал в прошлый раз. "Рынок медвежий. Никто никуда не спешит. Не сезон в потреблении. Дополнительным стимулом спада стало снижение курса валюты после того, как он вырос до пиковых показателей", - говорит основатель системы торговли сжиженным газом "Sintonec LPG" Михаил Шубан.

По его мнению, следующая неделя может принести новую блокировку украинско-польской границы, поскольку фермеры анонсировали забастовку 24 января. Это может повлиять на цены. При этом бизнесмен считает, что рынок сжиженного газа в оптовом сегменте будет оставаться стабильным, поскольку цена уже приблизилась к импортной, а цена в рознице еще имеет потенциал для понижения. В настоящее время диапазон оптовых цен в Украине составляет 36800-38700 грн/т, если он не изменится, то через несколько недель цена на АЗС приблизится к отметке 24-25 грн/л.

Цены на АЗС продолжают снижаться

На прошлой неделе цены в розничном сегменте продолжают уходить вниз. Так, сеть "Укрнафта" снизила стоимость всей линейки горючего на 0,50 грн/л, до 48,40 грн/л и 48,90 грн/л для А-95 и ГП соответственно. На 1,00 грн/л подешевело горючее на АЗС Parallel, до 51,99 грн/л и 52,99 грн/л. На станциях Mango в Донецкой области бензин и ДТ потеряли в стоимости сразу 2,00 грн/л, до 54,49 грн/л и 55,49 грн/л для А-95 и ГП соответственно; в Винницкой области ДТ подешевел на 0,50 грн/л до 47,98 грн/л. Продолжила уменьшаться стоимость продуктов на отдельных АЗС "Привата" (ANP, Avias и другие), что не повлияло на средние показатели сети. Через приложение Jet на АЗС можно мгновенно купить бензин А-95 или ДТ по цене 45,5 грн/л.

"Раньше, когда у "приватовцев" был Кременчугский НПЗ и собственная добыча нефти, такое можно было объяснить. Однако сейчас когда они работают как все импортирующие горючее это удивительно. Учитывая их объемы реализации, зарплаты и налоги, их себестоимость реализации должна составлять 48 грн/л. Так что такие цены убыточны", - говорит основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По его прогнозу, на этой неделе рынок будет оставаться стабильным. Бизнесмен говорит, что акции протеста румынских фермеров на прошлой неделе не препятствовали поставкам топлива в страну. К тому же, румынское правительство заинтересовано в заработке от транзита товаров в воюющую Украину, поэтому не даст местным протестующим перекрыть границы так, как это делали их польские коллеги.

Между тем, автогаз на АЗС OKKO, WOG и SOCAR подешевел на 50 коп./л до 28,98-28,99 грн/л. В сети UPG стоимость этого вида горючего уменьшилась на 58 коп./л до 27,97 грн/л, Shell – на 98 коп./л до 27,73 грн/л. Сразу на 1,5 грн/л до 26,99 грн/л снизили цену на АЗС сети Parallel в восточных и южных регионах. Национальная сеть Ukrnafta снизила цену на 50 коп./л до 26,90 грн/л. "БРСМ-Нефть" в зависимости от локации корректировала цены на 10-50 коп./л. В итоге средняя цена в сети снизилась на 33 коп./л до 26,79 грн/л. Оператор Avantage7 снизил цену на 50 коп./л до 25,95 грн/л.

Так, средняя цена автогаза на АЗС снизилась на 40 коп./л в течение 16-17 января, до 27,77 грн/л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 сегодня составляет 54,5%.