В пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией полностью разблокировано движение грузовиков

20 января румынские фермеры разблокировали движение грузовиков через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное – Сирет" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что после разблокирования движения грузовиков румынскими фермерами оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком.

Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

Напомним, 19 января румынские фермеры разблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Викову-де-Сус-Красноильск" на румынско-украинской границе.

Правительство Румынии пошло навстречу фермерам

Правительство Румынии представило первый пакет мер, направленных на выполнение требований фермеров, блокирующих переходы на границе с Украиной, протестуя против высоких расходов на ведение бизнеса, пишет Reuters.

"Мы утверждаем первый пакет мер, согласованный с фермерами и перевозчиками. Очевидно, что протесты были обоснованными", - заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

По его словам, меры предусматривают компенсацию фермерам в размере 100 евро за гектар и до 280 тыс. евро за убытки из-за экспорта украинской агропродукции, а также некоторые изменения правил, на которых настаивали перевозчики.

Протестующие требуют моратория на выплату кредитов, ускорение выплат субсидий и выделение отдельных полос на пограничных переходах и в черноморском порту Констанца для грузовиков из ЕС и грузовиков за пределами блока, в том числе из Украины.

Ранее Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших и блокировавших границу с Украиной.

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

18 января румынские фермеры заблокировали с помощью техники пункт пропуска "Халмеу – Дякове" на границе с Закарпатской областью.

15 января румынские фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", а также заблокировали КПП "Викову-де-Сус", которые находятся напротив украинского пункта пропуска "Порубное" и "Красноильск" соответственно.

Румынские фермеры и автоперевозчики несколько дней протестовали из-за повышения цен на автострахование и горючее. Они обвиняют власть своей страны в том, что она придает приоритет иностранным компаниям, тогда как отечественные транспортные и сельскохозяйственные фирмы находятся на грани банкротства.

Участники акции требуют отменить двойное налогообложение, оптимизировать процессы на таможне и урегулировать антидемпинговое законодательство.

Напомним, 13 января, протестующие заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Блокировка продолжалась в течение шести часов, после чего была прекращена.

В тот вечер представители Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии встретились с перевозчиками и фермерами и согласовали ряд пунктов для урегулирования ситуации, которые можно было бы реализовать в течение 30 дней. Несмотря на это, протест продолжился.