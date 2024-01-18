Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска: на этот раз в Закарпатье

Румынские фермеры, протестующие на границе и уже заблокировавшие два КПП в Черновицкой области, 18 января заблокировали с помощью техники пункт пропуска "Халмеу-Дьяково" в Закарпатской области.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой", - говорится в сообщении.

Таможенники добавляют, что во избежание блокировки проезда легковых авто пока временно остановлено движение грузовиков.

Отмечается, что информации о том, сколько будет продолжаться блокировка КПП, в настоящее время нет.

В ДМС добавили, что сейчас выезда из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в очереди зарегистрировано 607 транспортных средств.

Румынские фермеры уже заблокировали два КПП на границе с Украиной

Напомним, 13 января движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" было заблокировано протестующими. Блокада продолжалась в течение 6 часов, после чего была прекращена. В тот же вечер прошла встреча между представителями Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии и перевозчиками и фермерами. Они согласовали ряд пунктов для урегулирования ситуации, которые можно было бы реализовать в течение 30 дней. Несмотря на это, протест продолжился.

15 декабря румынские фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", а также заблокировали КПП "Вікову-де-Сус", которые находятся напротив украинского пункта пропуска "Порубное" и "Красноильск" соответственно.

Румынские фермеры и автоперевозчики несколько дней протестовали из-за повышения цен на автострахование и горючее. Они обвиняют власть своей страны в том, что она придает приоритет иностранным компаниям, тогда как отечественные транспортные и сельскохозяйственные фирмы находятся на грани банкротства.

16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших и блокировавших границу с Украиной.