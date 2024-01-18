Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску: тепер - на кордоні з Закарпаттям

Румунські фермери, які протестують на кордоні і вже заблокувати два КПП на кордоні з Чернівецькою областю, 18 січня заблокували за допомогою техніки пункт пропуску "Халмеу - Дякове" на кордоні з Закарпатською областю.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"Румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою", - йдеться в повідомленні.

Митники додають, що для того, щоб уникнути блокування проїзду легкових авто, наразі тимчасово зупинено рух вантажівок.

Зазначається, що інформації про те, скільки триватиме блокування КПП на даний час немає.

В ДМС додали, що зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі зареєстровано 607 транспортних засобів.

Румунські фермерами вже заблокували два КПП на кордоні з Україною

Нагадаємо, 13 січня рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" було заблоковано протестувальниками. Блокада тривала протягом 6 годин, після чого була припинена. У той же вечір відбулася зустріч між представниками Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії і перевізниками й фермерами. Вони погодили низку пунктів для врегулювання ситуації, які можна було б реалізувати протягом 30 днів. Попри це, протест продовжився.

15 грудня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів у напрямку пункту пропуску "Сірет", а також заблокували КПП "Вікову-де-Сус", які знаходяться навпроти українського пункту пропуску "Порубне" і " Красноїльськ" відповідно.

Румунські фермери й автоперевізники кілька днів протестували через підвищення цін на автострахування й пальне. Вони звинувачують владу своєї країни в тому, що та надає пріоритет іноземним компаніям, тоді як вітчизняні транспортні та сільськогосподарські фірми перебувають на межі банкрутства.

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували та блокували кордон з Україною.