Румунські фермери і досі не припинили блокування руху вантажівок біля двох КПП на кордоні з Україною

Не дивлячись на досягнення угоди між урядом Румунії і фермерами, блокування українського кордону біля пунктів пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" все одно продовжується.

Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, передає Укрінформ.

"Біля пункту пропуску "Сірет", що навпроти нашого переходу "Порубне", блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль. Але буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування", - розповів Заруднєв.

Він додав, що блокування руху вантажівок продовжувалося цієї ночі і в пункті пропуска "Вікову-де-Сус", який знаходиться навпроти "Красноїльська". За його словами, станом на 12:30 17 січня у черзі на виїзд з України біля пункту пропуску "Красноїльськ" перебувають приблизно 60 вантажних автомобілів.

Разом з тим, в електронній черзі на виїзд з України через пункт пропуску "Порубне" вже зареєструвалися понад 1100 вантажівок.

Українські прикордонники не володіють інформацією щодо того, коли припиниться блокування, а робота пунктів пропуску розпочнеться у звичному режимі.

Блокування руху вантажівок румунськими фермерами на кордоні з Україною

Нагадаємо, 13 січня рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" було заблоковано протестувальниками. Блокада тривала протягом 6 годин, після чого була припинена. У той же вечір відбулася зустріч між представниками Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії і перевізниками й фермерами. Вони погодили низку пунктів для врегулювання ситуації, які можна було б реалізувати протягом 30 днів. Попри це, протест продовжився.

15 грудня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів у напрямку пункту пропуску "Сірет", а також заблокували КПП "Вікову-де-Сус", які знаходяться навпроти українського пункту пропуску "Порубне" і " Красноїльськ" відповідно.

Румунські фермери й автоперевізники кілька днів протестували через підвищення цін на автострахування й пальне. Вони звинувачують владу своєї країни в тому, що та надає пріоритет іноземним компаніям, тоді як вітчизняні транспортні та сільськогосподарські фірми перебувають на межі банкрутства.

Учасники акції вимагають скасувати подвійне оподаткування, оптимізувати процеси на митниці і врегулювати антидемпінгове законодавство.

Додамо, що 16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували та блокували кордон з Україною.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

За словами Маріуса Міку, одного з представників фермерів на переговорах, угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.