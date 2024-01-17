Румынские фермеры до сих пор не прекратили блокировку движения грузовиков около двух КПП на границе с Украиной

Несмотря на достижение соглашения между правительством Румынии и фермерами, блокировка украинской границы у пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" все равно продолжается.

Об этом сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает Укринформ.

"У пункта пропуска "Сирет", что напротив нашего перехода "Порубное", блокировка грузовиков продолжается уже третьи сутки подряд. Но буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам первую партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд из Украины пока грузовики не оформляют из-за блокировки", - рассказал Заруднев.

Он добавил, что блокировка движения грузовиков продолжалась этой ночью и в пункте пропуска "Викову-де-Сус", который находится напротив "Красноильска". По его словам, по состоянию на 12:30 17 января в очереди на выезд из Украины возле пункта пропуска "Красноильск" находились около 60 грузовых автомобилей.

Вместе с тем, в электронной очереди на выезд из Украины через пункт пропуска "Порубное" уже зарегистрировано более 1100 грузовиков.

Украинские пограничники не владеют информацией о том, когда прекратится блокировка, а работа пунктов пропуска начнется в обычном режиме.

Блокировка движения грузовиков румынскими фермерами на границе с Украиной

Напомним, 13 января движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" было заблокировано протестующими. Блокада продолжалась в течение 6 часов, после чего была прекращена. В тот же вечер прошла встреча между представителями Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии, перевозчиками и фермерами. Они согласовали ряд пунктов для урегулирования ситуации, которые можно было бы реализовать в течение 30 дней. Несмотря на это, протест продолжился.

15 декабря румынские фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", а также заблокировали КПП "Викову-де-Сус", которые находятся напротив украинского пункта пропуска "Порубное" и "Красноильск" соответственно.

Румынские фермеры и автоперевозчики несколько дней протестовали из-за повышения цен на автострахование и горючее. Они обвиняют власть своей страны в том, что она придает приоритет иностранным компаниям, тогда как отечественные транспортные и сельскохозяйственные фирмы находятся на грани банкротства.

Участники акции требуют отменить двойное налогообложение, оптимизировать процессы на таможне и урегулировать антидемпинговое законодательство.

Добавим, что 16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестующих и блокировавших границу с Украиной.

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

По словам Мариуса Мику, одного из представителей фермеров на переговорах, соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.