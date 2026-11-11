На зарплаты учёных не хватает денег. МОН просит дополнительные 3 млрд грн

Для повышения базовых зарплат научных работников на 50% в 2027 году государству необходимо найти дополнительные 3 млрд. грн. Министерство образования и науки вместе с депутатами пытается предусмотреть эти средства при подготовке проекта государственного бюджета ко второму чтению.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Дениса Курбатова агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, МОН постепенно увеличивает поддержку ученых из-за базового, конкурсного и индивидуального финансирования, однако для существенного роста доходов необходимо повысить именно базовый уровень оплаты труда.

"Для того чтобы поднять базу в этой сфере на 50%, как мы хотим, нам нужно найти 3 миллиарда на следующий год", - заявил Курбатов.

В то же время он подчеркнул, что государственный бюджет на 2027 год сложнее нынешнего, поэтому повышение зарплат будет зависеть от возможности обеспечить финансирование всех основных расходов.

Вопрос оплаты труда ученых также планируется одним из первых обсудить на встрече МОН с Советом президентов академий наук.

Ранее Курбатов сообщал, что средняя зарплата в научной сфере составляет около 15-18 тыс. грн., тогда как молодые специалисты в начале карьеры получают примерно 10-12 тыс. грн.

Напомним, в 2026 году государство также расширило финансовую поддержку ученых. В частности, на программу государственных стипендий для исследователей в бюджете предусмотрено более 190 млн грн, что позволяет профинансировать выплаты для 2650 ученых.