У пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблокований рух вантажівок

20 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що після розблокування руху вантажівок румунськими фермерами оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Нагадаємо, 19 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" на румунсько-українському кордоні.

Уряд Румунії пішов назустріч фермерам

Уряд Румунії представив перший пакет заходів, спрямованих на виконання вимог фермерів, які блокують переходи на кордоні з Україною, протестуючи проти високих витрат на ведення бізнесу, пише Reuters.

"Ми затверджуємо перший пакет заходів, погоджений з фермерами та перевізниками. Очевидно, що протести були обгрунтованими", - заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

За його словами, заходи передбачають компенсацію фермерам в розмірі 100 євро за гектар і до 280 тис. євро за збитки через експорт української агропродукції, а також деякі зміни правил, на яких наполягали перевізники.

Протестувальники вимагають мораторію на виплату кредитів, прискорення виплат субсидій і виділення окремих смуг на прикордонних переходах і в чорноморському порту Констанца для вантажівок з ЄС і вантажівок з-поза меж блоку, зокрема з України.

Раніше Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували та блокували кордон з Україною.

Румунські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

18 січня румунські фермери заблокували за допомогою техніки пункт пропуску "Халмеу - Дякове" на кордоні з Закарпатською областю.

15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів у напрямку пункту пропуску "Сірет", а також заблокували КПП "Вікову-де-Сус", які знаходяться навпроти українського пункту пропуску "Порубне" і " Красноїльськ" відповідно.

Румунські фермери й автоперевізники кілька днів протестували через підвищення цін на автострахування й пальне. Вони звинувачують владу своєї країни в тому, що та надає пріоритет іноземним компаніям, тоді як вітчизняні транспортні та сільськогосподарські фірми перебувають на межі банкрутства.

Учасники акції вимагають скасувати подвійне оподаткування, оптимізувати процеси на митниці і врегулювати антидемпінгове законодавство.

Нагадаємо, 13 січня, протестувальники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Блокування тривало протягом шести годин, після чого було припинене.

Того вечора представники Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії зустрілися з перевізниками й фермерами, погодивши низку пунктів для врегулювання ситуації, які можна було б реалізувати протягом 30 днів. Попри це, протест продовжився.