Ціни на пальне в роздріб йдуть донизу через низьке споживання та високу конкуренцію на ринку

На минулому тижні(15-21 січня) ряд мереж АЗС знизили ціни на пальне. Експерти вважають, що причиною ведмежого тренду на ринку є низький рівень попиту на пальне, що характерно для зими, а також висока конкуренція на ринку. Тим часом в гуртовому сегменті ціни на дизпальне показують незначне зростання, а ціни на бензини та автогаз продовжують падати.

Ціни на нафту на минулому тижні помірно зростали, проте сам тиждень закінчився зниженням. Головними чинниками висхідного тренду на ринку були напруженість на Близькому сході, а також перебої в поставках сировини, що компенсувало побоювання інвесторів щодо слабкого відновлення китайської економіки.

В п'ятницю 19 січня нафта еталонної марки Brent здешевшала на 54 центи та закріпилась на позначці 78,56 долара за барель, тоді як нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 67 центів до 73,41 долара за барель. Загалом за минулий тиждень нафта Brent додала в ціні 0,5%, тоді як долар США здорожчав більш ніж на 1%.

Слабкий попит та конкуренція стримують зростання на гуртовому ринку

За даними закритої аналітики профільного видання "НафтоРинок" наприкінці минулого тижня цінові пропозиції дизпального дрібним гуртом стабілізувалися. Низький попит на пальне не дає ринку зростати, а конкуренція змушує окремих постачальників знижувати пропозиції.

Середня ціна дизпального станом на 19 січня склала 44,24 грн/л, що на 0,2% більше, ніж 12 січня. Водночас спотовий ринок у Європі напередодні виріс на 1,4-1,7% в залежності від місця відвантаження: за північно-західними портами збільшення ціни дизпального становили 11 доларів/тонна, по Середземномор’ю вартість ресурсу зросла на 14 доларів/тонна, до 796-807 доларів/тонна і 797-813 доларів/тонна відповідно.

З кінця минулого тижня збільшення спотових цін становить 0,3-1,8%. Імпорт дизпалива за 17 днів січня зменшився на 9,8% порівняно з аналогічним періодом грудня 2023 року.

Гуртові пропозиції дизпалива в п’ятницю 19 січня оголошували від 41,30-41,70 грн/л, з підвищенням ціни до 42,00-42,30 грн/л на Півдні за дунайськими базисами. Загалом, середня вартість ресурсу по Одеському регіону становила 42,40 грн/л і залишається мінімальною в країні. Порівняно з минулою п’ятницею 12 січня, середній показник зменшився на 0,3% до 42,40 грн/л.

Середні ціни на бензини у гурті станом на п'ятницю 19 січня зменшились: середня вартість А-92 - на 0,69% (-0,28 грн/л), до 40,54 грн/л, а середня А-95 - на 0,90% (-0,40 грн/л), до 44,01 грн/л щодо 12 січня.

Найнижчі пропозиції А-92 оголошені у столичному регіоні від 40,20 грн/л, зменшились на 0,20% (-0,08 грн/л). Пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 41,60 грн/л, зменшились на 2,12% (-0,90 грн/л). На південно-західному кордоні, у Чернівецькій області - від 42,30 грн/л, збільшились на 0,36% (+0,15 грн/л). На західному кордоні, у Львівській області - від 42,00 грн/л, знизились на 1,64% (-0,70 грн/л). У столичному регіоні, найнижчі ціни встановлені від 41,35 грн/л, зменшились на 0,19% (-0,08 грн/л).

На ринку автогазу зберігається ведмежий тренд

Імпорт скрапленого газу за даними "НафтоРинку" протягом 1-17 січня 2024 знизився до 1,6 тис. т на добу, порівняно з 2,8 тис. т протягом грудня 2023 р. Середня ціна надходжень залізничними партіями з початку місяця становить 818 доларів/тонна, порівняно з середньою ціною автомобільних партій 734 доларів/тонна. Водночас обсяги надходжень залізних партій в січні зменшилися більше ніж вдвічі, а автоімпорт знизився на 25,5%: до 36 автопартій на добу в середньому, порівняно з 49 газовозами на добу протягом грудня.

Видання зазначає, що наразі різниця вартості між пропозиціями продавців ресурсу виробництва США, Німеччини, Норвегії у Польщі та продавців міксів становить до 100 доларів/тонна. При цьому реалізація на АЗС зараз дуже слабка. Видання зазначає що, якби до України надходили такі ж обсяги в грудні гуртові ціни вже зросли б до позначки під 60 000 грн/т, проте зараз газ навпаки дешевшає. А значна різниця цін між південним та західним напрямом постачання, за словами гравців ринку свідчить, що в сезон низької реалізації до України відновлюється постачання міксів скрапленого газу з російським ресурсом з Польщі та країн Балтії.

"Головною подією минулого тижня на ринку було розблокування кордону, яке спричинило різке наповнення і так збалансованого ринку. Це прямо вплинуло на оптову ціну яка різко пішла вниз і зовсім скоро потягне за собою роздрібну, яка впритул наблизилася до показника, який я і прогнозував минулого разу. Ринок ведмежий. Ніхто нікуди не поспішає. Не сезон у споживанні. Додатковим стимулом спаду стало зниження курсу валюти після того, як він виріс до пікових показників", - каже засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG" Михайло Шубан.

На його думку, наступний тиждень може принести нове блокування українсько-польського кордону оскільки фермери анонсували страйк 24 січня. Це може вплинути на ціни. При цьому бізнесмен вважає, що ринок скрапленого газу в гуртовому сегменті залишатиметься стабільним, оскільки ціна вже наблизилася до імпортної, а ціна в роздрібі ще має потенціал для зниження. Наразі діапазон гуртових цін в Україні складає 36800-38700 грн/т, якщо він не зміниться, то за кілька тижнів ціна на АЗС наблизиться до позначки 24-25 грн/л.

Ціни на АЗС продовжують знижуватися

На минулому тижні ціни в роздрібному сегменті продовжують йти донизу. Так, мережа "Укрнафта" зменшила вартість всієї лінійки пального на 0,50 грн/л, до 48,40 грн/л та 48,90 грн/л для А-95 і ДП відповідно. На 1,00 грн/л подешевшало пальне на АЗС Parallel, до 51,99 грн/л та 52,99 грн/л. На станціях Mango на Донеччині бензин і ДП втратили у вартості одразу 2,00 грн/л, до 54,49 грн/л і 55,49 грн/л для А-95 і ДП відповідно; на Вінниччині ДП подешевшало на 0,50 грн/л до 47,98 грн/л. Продовжила зменшуватися вартість продуктів на окремих АЗС "Привату"(ANP, Avias та інші), що несуттєво вплинуло на середні показники мережі. Через застосунок Jet на АЗС можна миттєво купити бензин А-95 або ДП за ціною 45,5 грн/л.

"Раніше, коли у "приватівців" був Кременчуцький НПЗ та власний видобуток нафти, таке можна було пояснити. Проте зараз коли вони працюють як усі імпортуючи пальне це дивно. Враховуючи їх обсяги реалізації, зарплатні та податки, їх собівартість реалізації повинна складати 48 грн/л. Тож такі ціни є збитковими", - каже засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін.

За його прогнозом на цьому тижні ринок залишатиметься стабільним. Бізнесмен каже що акції протесту румунських фермерів на минулому тижні не перешкоджали поставкам палива в країну. До того ж румунський уряд зацікавлений у заробітку від транзиту товарів до воюючої України, тож не дасть місцевим протестувальникам перекрити кордони так, як це робили їх польскі колеги.

Тим часом автогаз на АЗС OKKO, WOG та SOCAR здешевшав на 50 коп./л до 28,98-28,99 грн/л. В мережі UPG вартість цього виду пального зменшилася на 58 коп./л до 27,97 грн/л, Shell – на 98 коп./л до 27,73 грн/л. Одразу на 1,5 грн/л до 26,99 грн/л зменшили ціну на АЗС мережі Parallel у східних та південних регіонах. Національна мережа Ukrnafta знизила ціну на 50 коп./л до 26,90 грн/л. "БРСМ-Нафта" в залежності від локації коригувала ціни на 10-50 коп./л. У підсумку середня ціна в мережі зменшилася на 33 коп./л до 26,79 грн/л. Оператор Avantage7 знизив ціну на 50 коп./л до 25,95 грн/л.

Так, середня ціна автогазу на АЗС зменшилася на 40 коп./л протягом 16-17 січня, до 27,77 грн/л. Співвідношення середньої вартості літру скрапленого газу до А-95 сьогодні становить 54,5%.