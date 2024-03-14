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Транспорт
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Харьков купит 17 новых поездов для метро за деньги ЄБРР

Харьков купит 17 новых поездов для метро за деньги ЄБРР
Станция "Киевская". Фото: КП "Харьковский метрополитен"

Харьковский метрополитен приобретет 17 новых пятивагонных поездов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Несмотря на все трудности войны, уже сегодня мы должны заложить прочную основу для нашего успешного будущего. Поэтому метро Харькова совместно с Европейским банком реконструкции и развития приобретет 17 новых пятивагонных поездов", - отметил Терехов.

По его словам, городские власти продолжают работу над глобальным проектом по продлению третьей линии метрополитена.

Этот проект был начат задолго до полномасштабного вторжения в РФ.

Терехов подчеркнул, что средства ЕБРР являются целевыми и могут быть использованы исключительно на нужды, ради которых были выделены.

Заметим, из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а из-за того, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 30,7 млн евро. Эти средства должны улучшить муниципальную инфраструктуру страны и городской общественный транспорт в таких городах, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы. ЕИБ также дал обязательства по дальнейшей финансовой поддержке Украины до конца года.

Автор:
Светлана Манько