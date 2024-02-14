В Харькове из-за постоянных обстрелов начала протекать станция метро

Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а из-за того, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции.

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Об этом сообщила пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".

В сообщении говорится, что сотрудники метрополитена приступили к работам по устранению протекания еще на прошлой неделе. На сегодняшний день работы еще продолжаются.

"Указанные работы требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозки пассажиров", - подчеркнули в "Харьковском метрополитене".

Также там заверили, что указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

В пресс-службе напомнили, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" на станцию "Метростроителей" закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

Справка:

Станция метро "Спортивная" – шестая станция Харьковского метрополитена, открытая 23 августа 1975 года. Она находится на Холодногорско-Заводской линии между станциями "Проспект Гагарина" и "Завод имени Малышева". В 2009 году в честь открытия рядом обновленного стадиона "Металлист" станцию перекрасили в цвет футбольного клуба "Металлист" – на ее потолке появились желто-голубые диагональные полосы.

Обстрелы Харькова российской армией

Харьков постоянно страдает от ракетных и дроновых атак армии страны-агрессора. В результате обстрелов гибнут люди, возникают пожары и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Так, в ночь на 10 февраля в Немышлянском районе города в результате атаки ударными дронами погибли 7 человек, среди которых – младенец. Вечером 30 января было попадание вражеских БПЛА в частный жилой дом в Салтовском районе, а также зафиксированы повреждения в Слободском районе.

Вечером 23 января были нанесены ракетные удары по центральной части Харькова. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, около 22:00 враг обстрелял ракетами типа С-300 с территории Белгородской области Киевский и Холодногорский районы Харькова.

Протекание в Киевском метрополитене

Не из-за обстрелов, а из-за необходимости срочного ремонта власти Киева объявили о закрытии новейшего участка метро от станции "Лыбидская" до "Теремков" с 9 декабря 2023 года на 6 месяцев.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, которые указывают, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве является низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что движение метрополитена на поврежденном участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" возобновят до конца лета 2024 года.