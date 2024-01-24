Последствия ночного ракетного удара по Харькову и погибшие в Херсонской области: какая ситуация в регионах

Вечером 23 января российские захватчики нанесли ракетные удары по центральной части города Харькова. Повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение. В результате обстрелов за минувшие сутки в Херсонской области пострадали 10 человек, из них 4 погибли.

Ракетный удар по Харькову

В течение суток российские войска совершили обстрелы около 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около 22.00 враг обстрелял ракетами типа С-300 с территории Белгородской области Киевский и Холодногорский районы Харькова.

В результате удара пострадали 9 человек, из них 1 ребенок – 4-летняя девочка, ей оказали помощь на месте. Госпитализированы 4 человека – 2 мужчин и 2 женщины.

Также повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.

Кроме того, авиационных ударов враг нанес возле населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань Харьковского района и Гатище Чугуевского района.

В результате обстрела села Липцы Харьковского района повреждено здание пожарного поста, модульный пункт базирования экстренной помощи, автомобиль БСМП и газопровод. Пострадавших нет.

В селе Казачья Лопань Харьковского района повреждено здание кафе, магазин.

Также обстрелами в Купянске поврежден частный дом.

В Херсонской области четверо погибших

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 101 обстрел, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 26 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дошкольное учебное заведение и территорию завода в Бериславе", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

Враг обстрелял 25 населенных пунктов Запорожской области

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки рашисты нанесли 170 ударов по 25 населенным пунктам области.

Оккупанты совершили 8 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Роботиного и Каменского, 41 БПЛА-атаку по Беленькому, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Волшебному, Малиновке, Левадному, Полтавке и Малым Щербакам, а также авиационный удар по Малой Токмач.

По территории Железнодорожного, Орехового, Красного, Малиновки, Левадного, Белогорья, Луговского, Степногорска, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 120 артобстрелов.

За сутки поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Оккупанты ударили по Никополю и Марганцу

Армия РФ обстреляла из артиллерии Никополь и Марганец, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Три артобстрела Никопольщины - со вчерашнего вечера. Оккупанты били по райцентру, Марганцу и общине", - отметил он.

В результате обстрела повреждены образовательные и медицинские учреждения. Избиты 4 пятиэтажки и 11 частных домов. Зацепило 3 хозяйственные постройки, авто, линии электропередач и газопровод.

Враг из минометов обстрелял общину в Сумской области

Утром 24 января российские войска провели минометный обстрел Дружбовской общины Сумской области, сообщает Сумская областная военная администрация.

"Утром россияне совершили минометный обстрел Дружбовское общество. Зафиксировано 3 взрыва", - говорится в сообщении.

В Николаевской области повреждены жилые дома

В Николаевской области в результате обстрела россиянами села Солончаки Куцурубской общины повреждены жилые дома, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

Также артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.

Кроме того, враг наносил артиллерийские удары по береговой линии между селами Куцурубской общины. Пострадавших нет, подчеркнули в обладминистрации.