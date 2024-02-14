У Харкові через постійні обстріли почала протікати станція метро

Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а через те, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції.

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Про це повідомила пресслужба КП "Харківський метрополітен".

У повідомленні йдеться, що співробітники метрополітену приступили до робіт з усунення протікання ще на минулому тижні. На сьогоднішній день роботи ще тривають.

"Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", - підкреслили у "Харківському метрополітені".

Також там запевнили, що вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів.

У пресслужбі нагадали, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.

Довідка:

Станція метро "Спортивна" – шоста станція Харківського метрополітену, відкрита 23 серпня 1975 року. Вона розташована на Холодногірсько-Заводській лінії між станціями "Проспект Гагаріна" та "Завод імені Малишева". У 2009 році з приводу відкриття поруч оновленого стадіону "Металіст" станцію перефарбували у кольори футбольного клубу "Металіст" – на її стелі з'явилися жовто-блакитні діагональні смуги.

Обстріли Харкова російською армією

Харків постійно потерпає від ракетних і дронових атак армії країни-агресора. Внаслідок обстрілів гинуть люди, виникають пожежі і значні руйнування цивільної інфраструктури.

Так, в ніч на 10 лютого у Немишлянському районі міста внаслідок атаки ударними дронами загинуло 7 людей, серед яких – немовля. Ввечері 30 січня було влучання ворожих БПЛА у приватний житловий будинок в Салтівському районі, також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі.

Ввечері 23 січня були завдані ракетні удари по центральній частині Харкова. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, близько 22:00 ворог обстріляв ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Київський та Холодногірський райони Харкова.

Протікання у Київському метрополітені

Не через обстріли, а через необхідність термінового ремонту влада Києва оголосила про закриття найновішої ділянки метро від станції "Либідська" до "Теремків" з 9 грудня 2023 року на 6 місяців.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська", відновлять до кінця літа 2024 року.