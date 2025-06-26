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Ощадбанк отримає 75 млн євро від ЄБРР для підтримки бізнесу в умовах війни

Ощадбанк, єбрр
Ощадбанк отримає 75 млн євро від ЄБРР / Ощадбанк

25 червня 2025 року Ощадбанк підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку меморандум про використання третього, фінального траншу у розмірі 75 мільйонів євро в межах програми розподілу ризиків (risk-sharing). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.

Загальний обсяг цієї програми становить 200 мільйонів євро, і вона спрямована на підтримку українського бізнесу в умовах повномасштабного вторгнення.

За його словами, механізм розподілу ризиків дозволяє суттєво пом’якшити вимоги до застави, що робить кредитування доступнішим для підприємців.

Субкредити за цією програмою надаються, зокрема, підприємствам, які втратили майно або зазнали його пошкоджень унаслідок війни. Також підтримку можуть отримати компанії, що працевлаштовують ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, а також бізнеси, які очолюють жінки та молоді підприємці.

Крім фінансування, програма передбачає надання технічної допомоги та інвестиційних стимулів для зміцнення та розвитку українських компаній в умовах воєнної економіки.

Додамо, у квітні Ощадбанк у співпраці з ЄБРР запустив нову програму підтримки енергоефективності для фізичних осіб – ESSF. У рамках програми Ощаду “Нова енергія” вже видано дві перші позики.

Автор:
Тетяна Гойденко