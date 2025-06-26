Ощадбанк получит 75 млн евро от ЕБРР для поддержки бизнеса в условиях войны

25 июня Ощадбанк подписал с Европейским банком реконструкции и развития меморандум об использовании третьего, финального транша в размере 75 миллионов евро в рамках программы распределения рисков (risk-sharing).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова.

Общий объем программы составляет 200 миллионов евро, и она направлена на поддержку украинского бизнеса в условиях полномасштабного вторжения.

По его словам, механизм распределения рисков позволяет существенно смягчить требования к залогу, что делает кредитование более доступным для предпринимателей.

Субкредиты по этой программе предоставляются, в частности, предприятиям, которые потеряли имущество или получили повреждения в результате войны.

Также поддержку могут получить компании, трудоустраивающие ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, а также бизнес, возглавляемый женщинами и молодыми предпринимателями.

Помимо финансирования программа предусматривает предоставление технической помощи и инвестиционных стимулов для укрепления и развития украинских компаний в условиях военной экономики.

В апреле Ощадбанк в сотрудничестве с ЕБРР запустил новую программу поддержки энергоэффективности для физических лиц – ESSF. В рамках программы Ощад "Новая энергия" уже выданы два первых займа.