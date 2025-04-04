Ощадбанк та ЄБРР запустили "зелені" кредити для українців: перші позики вже надані

Ощадбанк у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запустив нову програму підтримки енергоефективності для фізичних осіб – ESSF. У рамках програми Ощаду “Нова енергія” вже видано дві перші позики.

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Про це інформує пресслужба фінансової установи.

Про програму

ESSF – програма, що допомагає українцям отримати фінансування на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання, які генерують електроенергію з альтернативних джерел.

Умови кредитування передбачають:

суму кредиту до 1 млн грн;

строк до 60 місяців;

процентну ставку 21,1%;

відсутність застави.

Головною перевагою програми є можливість отримати інвестиційні заохочення (кешбеки) від ЄБРР. Фізичні особи можуть розраховувати на кешбек до 15%, а для пільгових категорій та їхніх родин передбачено додаткові 10%.

Що відомо про перших учасників

Першими учасниками програми стали мешканці Кропивницького та Львова.

Позичальник з Кропивницького, член родини учасника бойових дій та підприємець, отримав 1 млн грн на енергоефективне обладнання. Завдяки пільговим умовам йому повернуть 25% від суми кредиту.

член родини учасника бойових дій та підприємець, отримав 1 млн грн на енергоефективне обладнання. Завдяки пільговим умовам йому повернуть 25% від суми кредиту. Клієнтка зі Львова, працівниця фінансового сектору, отримала 500 тис. грн та отримає кешбек у розмірі 15%.

"Програму створено для того, щоб українці могли не лише забезпечити свої домівки стабільним електропостачанням, а й отримати додатковий дохід від продажу надлишкової енергії за «зеленим» тарифом", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.