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Ощадбанк та ЄБРР запустили "зелені" кредити для українців: перші позики вже надані
Ощадбанк у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запустив нову програму підтримки енергоефективності для фізичних осіб – ESSF. У рамках програми Ощаду “Нова енергія” вже видано дві перші позики.
Про це інформує пресслужба фінансової установи.
Про програму
ESSF – програма, що допомагає українцям отримати фінансування на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання, які генерують електроенергію з альтернативних джерел.
Умови кредитування передбачають:
- суму кредиту до 1 млн грн;
- строк до 60 місяців;
- процентну ставку 21,1%;
- відсутність застави.
Головною перевагою програми є можливість отримати інвестиційні заохочення (кешбеки) від ЄБРР. Фізичні особи можуть розраховувати на кешбек до 15%, а для пільгових категорій та їхніх родин передбачено додаткові 10%.
Що відомо про перших учасників
Першими учасниками програми стали мешканці Кропивницького та Львова.
- Позичальник з Кропивницького, член родини учасника бойових дій та підприємець, отримав 1 млн грн на енергоефективне обладнання. Завдяки пільговим умовам йому повернуть 25% від суми кредиту.
- Клієнтка зі Львова, працівниця фінансового сектору, отримала 500 тис. грн та отримає кешбек у розмірі 15%.
"Програму створено для того, щоб українці могли не лише забезпечити свої домівки стабільним електропостачанням, а й отримати додатковий дохід від продажу надлишкової енергії за «зеленим» тарифом", - наголошують в пресслужбі.
Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.