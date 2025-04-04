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Ощадбанк и ЕБРР запустили "зеленые" кредиты для украинцев: первые ссуды уже предоставлены
Ощадбанк в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) запустил новую программу поддержки энергоэффективности для физических лиц – ESSF. В рамках программы Ощад "Новая энергия" уже выданы два первых займа.
Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
О программе
ESSF – программа, которая помогает украинцам получить финансирование на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения, генерирующих электроэнергию из альтернативных источников.
Условия кредитования предусматривают:
- сумму кредита до 1млн грн;
- срок до 60 месяцев;
- процентная ставка 21,1%;
- отсутствие залога.
Главным преимуществом программы является возможность получить инвестиционные поощрения (кэшбеки) от ЕБРР. Физические лица могут рассчитывать на кэшбек до 15%, а для льготных категорий и семей предусмотрено дополнительные 10%.
Что известно о первых участниках
Первыми участниками программы стали жители Кропивницкого и Львова.
- Заемщик из Кропивницкого, член семьи участника боевых действий и предприниматель получил 1 млн грн на энергоэффективное оборудование. Благодаря льготным условиям ему возвратят 25% от суммы кредита.
- Клиентка из Львова, сотрудница финансового сектора, получила 500 тыс. грн и получит кэшбек в размере 15%.
"Программа создана для того, чтобы украинцы могли не только обеспечить свои дома стабильным электроснабжением, но и получить дополнительный доход от продажи избыточной энергии по "зеленому" тарифу", — отмечают в пресс-службе.
Напомним, Украина и ЕИБ подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.