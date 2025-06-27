ЕБРР предоставит Укрэксимбанку до €50 млн гарантий для кредитования малого бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить государственному Укрэксимбанку гарантийный инструмент в размере до 50 миллионов евро для покрытия до 50% кредитного риска по портфелю новых займов для малых и средних предприятий (МСП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР.

Этот проект направлен на поддержку кредитования украинских частных компаний, работающих в ключевых секторах экономики, в частности, в первичном и вторичном сельском хозяйстве, пищевой промышленности, розничной торговле и логистике.

Гарантийный инструмент будет функционировать в рамках Рамочной программы устойчивости и средств к существованию, покрывая до 50% риска по субкредитам общей стоимостью до 100 миллионов евро. Гарантия будет предоставлена двумя траншами, из которых второй будет оставаться неиспользованным для дальнейшего согласования.

Отдельно в рамках кредитной линии EU4Business-EBRD будет направлено до 20 миллионов евро на финансирование долгосрочных инвестиций украинских МСП, стремящихся модернизировать свои технологии и оборудование в соответствии со стандартами ЕС. Не менее 70% этого ресурса будут направлены на инвестиции в устойчивые и зеленые технологии.

Кроме финансирования, предприятия получат техническую помощь, финансируемую Евросоюзом, а также будут иметь право на инвестиционные гранты после завершения модернизационных проектов. Ожидается, что такой подход поможет повысить конкурентоспособность украинского малого бизнеса и обеспечить долговременную устойчивость в ключевых отраслях.

Напомним, в 2023 году специальный фонд кризисного реагирования ЕБРР уже выделял Укрэксимбанку 25 млн евро на покрытие риска.

Сбербанк подписал с ЕБРР меморандум об использовании третьего, финального транша в размере 75 миллионов евро в рамках программы распределения рисков (risk-sharing).