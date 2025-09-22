Запланована подія 2

Новини
Партнерство з Укрексімбанком: "Нафтогаз" інвестує понад 2 млрд грн у виробництво газу

Нафтогаз
Нафтогаз залучив 2,445 млрд грн / Нафтогаз

Група “Нафтогаз” залучила 2,445 млрд грн додаткового фінансування в рамках стратегічного партнерства з державним АТ “Укрексімбанк”. Кошти будуть спрямовані на забезпечення виробничих потреб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нафтогаз" залучив мільярдне фінансування

Група "Нафтогаз" залучила 2,445 млрд грн додаткового фінансування в рамках стратегічного партнерства з державним АТ "Укрексімбанк". Кошти будуть спрямовані на забезпечення виробничих потреб АТ "Укргазвидобування".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що ці кошти є ще однією практичною допомогою для підготовки до осінньо-зимового періоду, та подякував Кабінету міністрів і Укрексімбанку за підтримку та довіру.

"Це – ще одна практична допомога в підготовці до осінньо-зимового періоду", — зазначив він.

Закачування газу до ПСГ

З початку сезону в українські сховища закачали майже 6,68 млрд кубометрів газу, що у 1,67 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вересні щоденне закачування становить у середньому 53,9 млн кубометрів, що у 2,3 раза більше, ніж у вересні 2024 року.

Середньодобовий обсяг імпорту у вересні складає 23,6 млн куб м, який переважно забезпечує державна НАК "Нафтогаз України".

Нарощування запасів газу є критично важливим для забезпечення стабільного проходження майбутнього опалювального сезону, і очікується, що закачування природного палива буде збільшуватися.

Нагадаємо, станом на 14 вересня 2025 року обсяги природного газу в підземних сховищах  вперше з початку року перевищили минулорічні показники, сягнувши 12,06 млрд кубометрів.

Ольга Опенько