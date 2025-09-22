Партнерство з Укрексімбанком: "Нафтогаз" інвестує понад 2 млрд грн у виробництво газу

Група “Нафтогаз” залучила 2,445 млрд грн додаткового фінансування в рамках стратегічного партнерства з державним АТ “Укрексімбанк”. Кошти будуть спрямовані на забезпечення виробничих потреб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нафтогаз" залучив мільярдне фінансування

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що ці кошти є ще однією практичною допомогою для підготовки до осінньо-зимового періоду, та подякував Кабінету міністрів і Укрексімбанку за підтримку та довіру.

Закачування газу до ПСГ

З початку сезону в українські сховища закачали майже 6,68 млрд кубометрів газу, що у 1,67 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вересні щоденне закачування становить у середньому 53,9 млн кубометрів, що у 2,3 раза більше, ніж у вересні 2024 року.

Середньодобовий обсяг імпорту у вересні складає 23,6 млн куб м, який переважно забезпечує державна НАК "Нафтогаз України".

Нарощування запасів газу є критично важливим для забезпечення стабільного проходження майбутнього опалювального сезону, і очікується, що закачування природного палива буде збільшуватися.

Нагадаємо, станом на 14 вересня 2025 року обсяги природного газу в підземних сховищах вперше з початку року перевищили минулорічні показники, сягнувши 12,06 млрд кубометрів.