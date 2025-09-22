Партнерство с Укрэксимбанком: "Нафтогаз" инвестирует более 2 млрд грн в производство газа

Группа "Нафтогаз" привлекла 2,445 млрд грн дополнительного финансирования в рамках стратегического партнерства с государственным АО "Укрэксимбанк". Денежные средства будут направлены на обеспечение производственных потребностей.

"Нафтогаз" привлек миллиардное финансирование

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что эти средства являются еще одной практической помощью для подготовки к осенне-зимнему периоду и поблагодарил Кабинет министров и Укрэксимбанк за поддержку и доверие.

Закачка газа в ПХГ

С начала сезона в украинские хранилища закачали почти 6,68 млрд кубометров газа, что в 1,67 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В сентябре ежедневная закачка составляет в среднем 53,9 млн кубометров, что в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 года.

Среднесуточный объем импорта в сентябре составляет 23,6 млн куб м, преимущественно обеспеченный государственной НАК "Нафтогаз Украины".

Наращивание запасов газа является критически важным для обеспечения стабильного прохождения будущего отопительного сезона, и ожидается, что закачка природного топлива будет увеличиваться.

Напомним, с таном на 14 сентября 2025 года объемы природного газа в подземных хранилищах впервые с начала года превысили прошлогодние показатели, достигнув 12,06 млрд кубометров.