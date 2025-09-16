Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12 млрд кубометров: какие объемы закачивают каждый день

Украина успешно наращивает запасы газа перед отопительным сезоном. По состоянию на 14 сентября 2025 г. объемы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) впервые с начала года превысили прошлогодние показатели, достигнув 12,06 млрд кубометров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ExPro.

В начале сезона закачки в апреле запасы были на 35% меньше, чем в 2024 году — в хранилищах хранилось почти 5,41 млрд куб м природного газа. За сезон закачки Украине удалось не только полностью сократить этот разрыв, но и превзойти объемы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Закачка газа в ПХГ

С начала сезона в украинские хранилища закачали почти 6,68 млрд кубометров газа, что в 1,67 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В сентябре ежедневная закачка составляет в среднем 53,9 млн кубометров, что в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 года.

Среднесуточный объем импорта в сентябре составляет 23,6 млн куб м, преимущественно обеспеченный государственной НАК "Нафтогаз Украины".

Наращивание запасов газа является критически важным для обеспечения стабильного прохождения будущего отопительного сезона, и ожидается, что закачка природного топлива будет увеличиваться.

Напомним, в августе сообщалось, что к началу отопительного сезона Украине необходимо накопить природный газ минимум 13,2 млрд куб. м, из которых 4,6 млрд. куб. м придется импортировать.