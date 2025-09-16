Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Наличный курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12 млрд кубометров: какие объемы закачивают каждый день

газовое хранилище
Украинские хранилища пополнили запасы природного газа. / Freepik

Украина успешно наращивает запасы газа перед отопительным сезоном. По состоянию на 14 сентября 2025 г. объемы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) впервые с начала года превысили прошлогодние показатели, достигнув 12,06 млрд кубометров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные ExPro.

В начале сезона закачки в апреле запасы были на 35% меньше, чем в 2024 году — в хранилищах хранилось почти 5,41 млрд куб м природного газа. За сезон закачки Украине удалось не только полностью сократить этот разрыв, но и превзойти объемы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото 2 — Запасы газа в украинских хранилищах превысили 12 млрд кубометров: какие объемы закачивают каждый день

Закачка газа в ПХГ

С начала сезона в украинские хранилища закачали почти 6,68 млрд кубометров газа, что в 1,67 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В сентябре ежедневная закачка составляет в среднем 53,9 млн кубометров, что в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 года.

Среднесуточный объем импорта в сентябре составляет 23,6 млн куб м, преимущественно обеспеченный государственной НАК "Нафтогаз Украины".

Наращивание запасов газа является критически важным для обеспечения стабильного прохождения будущего отопительного сезона, и ожидается, что закачка природного топлива будет увеличиваться.

Напомним, в августе сообщалось, что к началу отопительного сезона Украине необходимо накопить природный газ минимум 13,2 млрд куб. м, из которых 4,6 млрд. куб. м придется импортировать.

Автор:
Татьяна Ковальчук