Запаси газу в українських сховищах перевищили 12 млрд кубометрів: які об’єми закачують щодня

Українські сховища поповнили запаси природнього газу.

Україна успішно нарощує запаси газу перед опалювальним сезоном. Станом на 14 вересня 2025 року обсяги природного газу в підземних сховищах (ПСГ) вперше з початку року перевищили минулорічні показники, сягнувши 12,06 млрд кубометрів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані ExPro.

На початку сезону закачування, у квітні, запаси були на 35% меншими, ніж у 2024 році — у сховищах зберігалося майже 5,41 млрд куб м природного газу. Впродовж сезону закачування Україні вдалося не лише повністю скоротити цей розрив, а й перевершити  обсяги порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Закачування газу до ПСГ

З початку сезону в українські сховища закачали майже 6,68 млрд кубометрів газу, що у 1,67 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. У вересні щоденне закачування становить у середньому 53,9 млн кубометрів, що у 2,3 раза більше, ніж у вересні 2024 року.

Середньодобовий обсяг імпорту у вересні складає 23,6 млн куб м, який переважно забезпечує державна НАК "Нафтогаз України".

Нарощування запасів газу є критично важливим для забезпечення стабільного проходження майбутнього опалювального сезону, і очікується, що закачування природного палива буде збільшуватися.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що до початку опалювального сезону Україні необхідно накопичити природного газу мінімум 13,2 млрд куб. м, з яких 4,6 млрд куб. м доведеться імпортувати.

Автор:
Тетяна Ковальчук