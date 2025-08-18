Україні необхідно імпортувати 4,6 млрд куб. м газу до опалювального сезону

До початку опалювального сезону Україні необхідно накопичити мінімум 13,2 млрд куб. м природного газу, з яких 4,6 млрд куб. м доведеться імпортувати.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації проєкту програми дій уряду, повідомляє кореспондент Delo.ua.

"Мета до початку опалювального сезону – закачати мінімум 13,2 млрд куб м, з яких 4,6 – імпорт. І тут важливо сказати, що в цьому завданні є повна підтримка міжнародних партнерів", – підкреслила міністерка енергетики.

За її словами, закачка газу йде за планом, інколи навіть з випередженням графіку.

Гринчук запевнила, що взимку Україні вистачить і газу, і вугілля.

Українські газові сховища заповнені на третину

Зауважимо, станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³, що становить 32,3% від їхньої місткості. Хоча поточні обсяги залишаються найнижчими за останні 12 років, відставання від торішніх показників поступово скорочується.

За даними консалтингової компанії ExPro, обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року.

Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов’язані, перш за все, з активним імпортом природного газу. Так, у липні обсяги імпорту зросли до 833 млн м³, найвищого рівня за майже два роки. З початком серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн м³ на добу. Як і у липні, основу частину природного газу імпортує НАК "Нафтогаз України".

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та Приватбанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу