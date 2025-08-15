Норвегія виділила Україні додаткові $100 мільйонів на закупівлю газу для зими

Уряд Норвегії виділив додаткові 100 мільйонів доларів (один мільярд крон) на закупівлю газу для України. Кошти надійдуть до "Нафтогазу" через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

"Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити електропостачання та опалення в Україні до чергової зими. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

В повідомленні зазначається, що ця допомога від Норвегії стала додатковою після того, як у березні 2025 року країна вже виділяла 1 мільярд норвезьких крон на закупівлю газу. Це особливо важливо, адже енергетична інфраструктура України серйозно пошкоджена після трьох років війни та постійних російських атак.

Очікується, що загальна норвезька підтримка у 2025 році забезпечить постачання газу, а отже, і тепла та електроенергії, приблизно для одного мільйона сімей протягом опалювального сезону 2025–2026 років.

Кошти будуть використані для закупівлі газу із західних джерел. Як і раніше, кошти надходитимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку, а отримувачем є українська державна газова компанія "Нафтогаз".

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також підкреслив, що країна й надалі залишатиметься стратегічним енергетичним партнером України, одночасно підтримуючи її перехід до сучасної енергосистеми.

Від 2022 року Осло вже спрямувало на газові потреби України близько 450 мільйонів доларів у межах програми Нансена.

Енергетична підтримка України

Нагадаємо, група “Нафтогаз” підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу. Такий кредит вперше надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України. Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону.

26 березня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.