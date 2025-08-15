Норвегия выделила Украине дополнительные $100 миллионов на закупку газа для зимы

Правительство Норвегии выделило дополнительные 100 миллионов долларов (один миллиард крон) на закупку газа для Украины. Средства поступят в "Нафтогаз" через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

"Президент Зеленский попросил нас помочь обеспечить электроснабжение и отопление в Украине до очередной зимы. Я очень рад, что мы можем положительно ответить на эту просьбу", – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

В сообщении отмечается, что эта помощь Норвегии стала дополнительной после того, как в марте 2025 года страна уже выделяла 1 миллиард норвежских крон на закупку газа. Это особенно важно, ведь энергетическая инфраструктура Украины была серьезно повреждена после трех лет войны и постоянных российских атак.

Ожидается, что общая норвежская поддержка в 2025 году обеспечит поставки газа, а значит и тепла и электроэнергии, примерно для одного миллиона семей в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Средства будут использованы для закупки газа из западных источников. По-прежнему средства будут поступать через Европейский банк реконструкции и развития, а получателем является украинская государственная газовая компания "Нафтогаз".

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также подчеркнул, что страна и дальше будет оставаться стратегическим энергетическим партнером Украины, одновременно поддерживая ее переход к современной энергосистеме.

С 2022 года Осло уже направило на газовые нужды Украины около 450 миллионов долларов в рамках программы Нансена.

Энергетическая поддержка Украины

Напомним, группа "Нафтогаз" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о кредите в размере €500 млн на закупку газа. Такой кредит впервые предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины. Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону.

26 марта Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении займа НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующих двух отопительных сезонов.