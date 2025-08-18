Запланована подія 2

Украине необходимо импортировать 4,6 млрд. куб. м газа к отопительному сезону

Фото: facebook.com/gas.tso.ua

До начала отопительного сезона Украине необходимо накопить минимум 13,2 млрд. куб. м природного газа, из которых 4,6 млрд. куб. м придется импортировать.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации проекта программы действий правительства, сообщает корреспондент Delo.ua.

"Цель к началу отопительного сезона – закачать минимум 13,2 млрд куб м, из которых 4,6 – импорт. И здесь важно сказать, что в этой задаче есть полная поддержка международных партнеров", – подчеркнула министр энергетики.

По ее словам, закачка газа идет по плану, иногда даже с опережением графика.

Гринчук заверила, что зимой Украине хватит и газа, и угля.

Украинские газовые хранилища заполнены на треть

Отметим, что по состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд м³, что составляет 32,3% от их емкости. Хотя текущие   объемы остаются самыми низкими   за последние 12 лет отставание от прошлогодних показателей постепенно сокращается.

По данным консалтинговой компании ExPro, объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году.

Более высокие объемы закачки газа в подземные хранилища связаны, прежде всего, с активным импортом природного газа. Так, в июле объемы импорта выросли до 833 млн м³, наивысшего уровня почти за два года. С начала августа импорт газа снизился на 26%, однако остается на уровне более 20 млн. м³ в сутки. Как и в июле, основную часть природного газа импортирует НАК "Нафтогаз Украины".

Для обеспечения импорта "Нафтогаз"   в конце июля привлек кредиты   по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и Приватбанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Светлана Манько