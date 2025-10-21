ЕБРР предоставляет гарантии Укрэксимбанку для получения новых кредитов на сумму 200 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Укрэксимбанку две новые нефинансируемые линии по распределению рисков портфеля. Цель – обеспечить издание украинским заемщикам новых кредитов на общую сумму 200 миллионов евро на фоне войны. Гарантии покроют 50 процентов кредитного риска по новым субкредитам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

Распределение средств

По данным Европейского банка реконструкции и развития, €100 миллионов, полученных государственным банком Украины, будут направлены предприятиям, работающим в критически важных отраслях промышленности Украины. Остальные €100 миллионов будут направлены предприятиям, государственным предприятиям и муниципалитетам, инвестирующим в производство энергии, накопление энергии и проекты энергоэффективности.

Как подчеркнули в пресс-службе ЕБРР, это финансирование, подкрепленное частичным покрытием риска первых убытков со стороны Франции и ЕС (в рамках Инвестиционной программы для Украины), значительно улучшит кредитные возможности Укрэксимбанка.

Поддержка малого бизнеса

Двадцать процентов всех субкредитов, покрываемых инструментами ЕБРР, будут предоставлены микро, малым и средним предприятиям (ММСП) для долгосрочных инвестиций в технологии, отвечающие требованиям ЕС. Субзаемщики также получат техническую помощь и инвестиционные стимулы, финансируемые Евросоюзом, в рамках инициативы EU4Business.

Высшие уровни стимулирования будут предоставлены:

предприятиям, пострадавшим от войны (например, подвергшимся уничтожению активов, потере или перемещению);

субзаемщикам, способствующим реинтеграции в рабочую силу ветеранов войны, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и/или находящихся на территориях, наиболее пострадавших от войны.

Справочно

Укрэксимбанк государственный банк, на 100% контролируемый правительством Украины, имеет 50 отделений по всей Украине и 2 представительства в Лондоне и Нью-Йорке.

Напомним, в сентябре группа "Нафтогаз" привлекла 2,445 млрд грн дополнительного финансирования в рамках стратегического партнерства с государственным АО " Укрэксимбанк ". Денежные средства будут направлены на обеспечение производственных потребностей.