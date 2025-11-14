$50 млн на малый и средний бизнес: ЕБРР и IFC инвестируют в новый фонд Dragon Capital

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, объединили усилия и выделили новому фонду Dragon Capital по восстановлению Украины – Rebuild Ukraine Fund – $50,0 млн (43,6 млн евро).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР.

Этот фонд прямых инвестиций обеспечит жизненно важное долгосрочное акционерное и квазиакционерное финансирование для малых и средних предприятий и компаний со средней капитализацией.

Основная цель финансирования — помочь бизнесу расти, несмотря на вызовы, вызванные полномасштабным вторжением РФ и способствовать будущему восстановлению Украины. Взносы от ЕБРР и IFC составляют по $25,0 млн. ($21,8 млн. евро) каждый. Стартовые инвестиции помогут фонду успешно провести первое закрытие сделок и пришлют рынку "четкий сигнал о важности инвестирования в Украину".

Новый фонд восстановления Украины стремится привлечь в общей сложности $250 млн. капитала. Он будет ориентироваться на компании с критически важными для устойчивости и восстановления секторов, включая розничную торговлю, услуги потребительского сектора, здравоохранение, финансовые услуги, строительные материалы и смежные сельскохозяйственные секторы.

Как отметили в ЕБРР, поскольку малый и средний бизнес является основой экономики Украины, расширение их доступа к альтернативным источникам капитала является критическим из-за ограниченного банковского финансирования в условиях войны.

Директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине и Молдове Арвид Тюркнер подчеркнул, что инвестиции "станут свидетельством устойчивости и потенциала украинского бизнеса и привлекут больше институциональных инвесторов".

Вице-президент IFC Альфонсо Гарсия Мора в свою очередь подчеркнул, что эта поддержка будет способствовать развитию ключевых секторов и созданию рабочих мест.

"Многие украинские компании, особенно небольшие, испытывают трудности с доступом к акционерному финансированию. Благодаря поддержке ЕС и Франции, инвестиции IFC в Фонд восстановления Украины Dragon Capital будут способствовать развитию ключевых секторов, таких как сельское хозяйство, строительство и технологии, помогая бизнесу расти, создавать рабочие места и стимулировать восстановление Украины", — заявил он.

Инвестиция IFC частично покрыта гарантиями Европейской Комиссии и правительства Франции для уменьшения инвестиционных рисков. Основатель Dragon Capital Томаш Фиала подчеркнул, что поддержка ЕБРР и IFC является "мощным сигналом доверия частному сектору страны и ее будущему".

