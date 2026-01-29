Біля кордону з ЄС створять потужний промисловий хаб: уряд зареєстрував перший індустріальний парк 2026 року

Кабінет міністрів України офіційно включив індустріальний парк “Буковина 1” до державного Реєстру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Передбачається, що проєкт із загальним обсягом інвестицій майже 700 млн грн дозволить створити сотні робочих місць та перетворить Чернівецьку область на важливий логістичний вузол для експорту до ЄС.

Індустріальний парк “Буковина 1” розташований на території Кельменецької громади Дністровського району Чернівецької області, парк займає площу понад 18 гектарів.

Ініціатором проєкту виступило ТОВ "ММ АГРО", а термін функціонування промислового майданчика розрахований на 49 років.

За попередніми розрахунками, запуск парку забезпечить:

250 прямих робочих місць для мешканців регіону;

Розвиток суміжного малого та середнього бізнесу;

Залучення 698,3 млн грн прямих інвестицій.

Ключові напрями виробництва

На базі “Буковина 1” планується розгортання сучасних потужностей, орієнтованих на створення доданої вартості:

Глибока переробка агропродукції: виготовлення олії, борошна, крупи, крохмалів та комбікормів. Харчова промисловість: цехи з переробки фруктів та овочів, лінії з виробництва натуральних соків. Енергоефективність: розвиток об’єктів альтернативної енергетики для забезпечення внутрішніх потреб підприємств.

Концепція парку базується на принципах сталого розвитку та циркулярної економіки.

Передбачається впровадження інноваційних технологій, що дозволяють мінімізувати вплив на довкілля, та використання енергозберігаючих систем, що відповідає сучасним європейським стандартам промислових зон.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року уряд включив два нових індустріальних парки до Реєстру — "Фурси" у Київській області та "Місто Дій" у Львівській області.

Станом на 31 грудня 2025 року до Реєстру індустріальних парків включено 118 парків, з яких 24 — нові. Водночас з реєстру виключено 8 парків, що не здійснювали жодної діяльності.