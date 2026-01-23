Запланована подія 2

Сім індустріальних парків виключили з реєстру: у чому причина

індустріальний парк
Кабмін виключив із реєстру 7 індустріальних парків / Depositphotos

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виключення семи індустріальних парків із Реєстру індустріальних (промислових) парків України, оскільки впродовж понад трьох років ці майданчики не змогли залучити промислових виробників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що через брак капітальних інвестицій у підготовку територій, будівництво цехів та підведення мереж, парки не набули необхідної інвестиційної привабливості, що зробило неможливим запуск реальної господарської діяльності.

У відомстві наголошують, що виключення індустріального парку з Реєстру не означає його ліквідацію. Він може продовжувати функціонувати, однак без права на отримання державного стимулювання.

Кого виключили

З Реєстру виключено наступні індустріальні парки:

  • "Золотоноша" (м. Золотоноша Черкаської області, включений 18.05.2017);
  • "Кам'янка-Бузький" (м. Кам'янка-Бузька Львівської області, включений 31.05.2017);
  • "Новороздільський індустріальний парк" (м. Новий Розділ Львівської області, включений 15.06.2017);
  • "Нововолинськ" (м. Нововолинськ Волинської області, включений 30.06.2017);
  • "Київщина" (с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, включений 25.10.2017);
  • "Марамуреш" (с. Біла Церква Тячівського району Закарпатської області, включений 03.06.2022);
  • "Володимир" (м. Володимир Волинської області, включений 11.10.2022).

В Мінекономіки уточнюють, що наразі  Реєстр налічує 111 індустріальних парків, причому лише за 2025 рік до нього було включено 27 нових об’єктів. 

Наприкінці 2025 року уряд включив два нових індустріальних парки до Реєстру — "Фурси" у Київській області та "Місто Дій" у Львівській області — до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

У 2025 році Мінекономіки ухвалило рішення про надання державного стимулювання 13 індустріальним паркам для реалізації 22 інфраструктурних проєктів на суму 697,771 млн грн. Крім того, було перераховано 202,91 млн грн двом паркам за рішеннями 2024 року. Загальний обсяг державної підтримки у 2025 році склав 900,681 млн грн.

Автор:
Світлана Манько