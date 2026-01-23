Семь индустриальных парков исключили из реестра: в чем причина

Кабинет министров принял решение об исключении семи индустриальных парков из Реестра индустриальных (промышленных) парков Украины, поскольку на протяжении более трех лет эти площадки не смогли привлечь промышленных производителей .

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что из-за нехватки капитальных инвестиций в подготовку территорий, строительство цехов и подвода сетей, парки не приобрели необходимую инвестиционную привлекательность, что сделало невозможным запуск реальной хозяйственной деятельности.

В ведомстве отмечают, что исключение индустриального парка из Реестра не означает его ликвидацию. Он может продолжать функционировать, но без права на получение государственного стимулирования.

Кого исключили

Из Реестра исключены следующие индустриальные парки:

"Золотоноша" (г. Золотоноша Черкасской области, включен 18.05.2017);

"Каменка-Бугская" (г. Каменка-Бугская Львовской области, включен 31.05.2017);

"Новораздельный индустриальный парк" (г. Новый Раздел Львовской области, включен 15.06.2017);

"Нововолынск" (г. Нововолынск Волынской области, включен 30.06.2017);

"Киевщина" (с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, включен 25.10.2017);

"Марамуреш" (с. Белая Церковь Тячевского района Закарпатской области, включен 03.06.2022);

"Владимир" (г. Владимир Волынской области, включен 11.10.2022).

В Минэкономики уточняют, что в настоящее время Реестр насчитывает 111 индустриальных парков, причем только за 2025 год в него было включено 27 новых объектов.

В конце 2025 года правительство включило два новых индустриальных парка в Реестр - "Фурсы" в Киевской области и "Город Действий" во Львовской области - в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

В 2025 году Минэкономики приняло решение о предоставлении государственного стимулирования 13 индустриальным паркам для реализации 22 инфраструктурных проектов на сумму 697,771 млн. грн. Кроме того, было перечислено 202,91 млн грн двум паркам по решениям 2024 года. Общий объем государственной поддержки в 2025 году составил 900,681 млн. грн .