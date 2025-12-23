Закончились места: индустриальный парк в Тернопольской области увеличил площадь в пять раз

Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб" в Тернопольской области, специализирующийся на агропереработке, расширил площадь с 10,6 га до 55 га. Старый участок уже полностью застроен промышленными помещениями площадью 71 тыс. кв. м.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, индустриальный парк завершает согласование договоров о привлечении двух новых участников - агроперерабатывающего предприятия и завода по производству упаковки.

Они разместят производственные мощности на новом участке парка, заняв соответственно 5 и 10 га. Кисилевский рассказал, что старт строительства намечен на первое полугодие 2026 года.

Нардеп отметил, что для подведения к новому участку 10 МВт дополнительной электрической мощности "Западноукраинский промышленный хаб" планирует использовать государственную программу поддержки развития инфраструктуры индустриальных парков. Она предусматривает софинансирование из государственного бюджета на условиях 50:50. Для водоотведения индустриальный парк имеет свои очистные сооружения, что является важным преимуществом для пищевых производств.

О "Западноукраинском промышленном хабе"

Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб" площадью более 10 га создан в 2022 году на территории мясокомбината, не работавшего более 10 лет, но сохранившего мощную инженерную и логистическую инфраструктуру.

Сегодня парк имеет 71 тысячу кв. реконструированных промышленных помещений с высотой потолков 5-10 метров, 11 артезианских скважин для водоснабжения, очистных сооружений и 10 мВт доступной мощности.

На территории парка создано 860 рабочих мест.

По состоянию на декабрь 2025 года в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб" ведут деятельность 4 участника и 22 других субъекта. В частности, в парке работают:

заводы "Дельта-Фуд Индастри" (производство соусов и растительных масел),

"Наша птица" (производство мясных продуктов),

"Мясокомбинат Тернопольский" (производство мясных продуктов),

Бабушка Маруся " (переработка и консервирование фруктов и овощей).

Напомним, первый в Украине завод по производству биоклей из гороха открылся в индустриальном парке "Коростень" в Житомирской области. Инвестором проекта стала компания "Коростенский завод МДФ". Биоклей будут использовать в процессе производства деревянных екоплит для нужд строительной и мебельной отраслей.