В Киевской области строят новый завод по производству готовых блюд и полуфабрикатов (ФОТО)

продукты
Строительство крупного завода Neo Food System производственной площадью более 4000 кв. м. стартовало в Киевской области. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Днепровская группа компаний Sol Union приступила к строительству фабрики Neo Food System в Киевской области производственной площадью более 4000 кв. м. Проектная мощность предприятия позволит производить 60 тысяч готовых охлажденных, пастеризованных и с глубокой заморозкой ежедневно. Объем инвестиций группы в этот проект составляет 220 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, для реализации проекта фабрики Neo Food System группа приобрела готовое промышленное помещение, уже имеющее необходимые объемы присоединенной электроэнергии, водоснабжения, очистные сооружения и водоотвода.

Монтаж оборудования начнется в апреле 2026 года. Запуск производства запланирован на июнь, выход на проектную мощность – на сентябрь 2026 года. На 2027 год запланированы первые поставки на экспорт в страны ЕС.

Запуск завода предполагает создание в Киевской области 260 новых рабочих мест. Площадь производства – 4000 кв. м.

Также Sol Union воспользовалась несколькими программами политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", получив государственный грант на переработку в размере 8 млн. грн. За эти деньги приобрели автоклавы производства киевского завода Rozfood. Кроме того, группа привлекла кредиты программы “5-7-9”. И планирует дальше расширить кредитный портфель.

О Sol Union

Группа Sol Union была основана в 2012 году и имеет в Днепре два завода по производству готовой к употреблению пищи, быстрого приготовления, фасовки и упаковки бакалейных продуктов, стеков сахара и кофе, а также производства макаронных изделий, соусов и джема.

В состав группы также входят овощехранилище на 5000 т продукции, склады общей площадью 17000 кв.

На разных предприятиях группы в Днепре работает 340 рабочих. Еще 130 готовы взять на работу – продолжается поиск специалистов.

Согласно данным YouControl, владельцем компании является Владислав Штипельман

Напомним, в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб", расположенном в поселке Остров под Тернополем, начал работу новый завод по изготовлению овощных консерваций, солений, а также вакуумации овощей.

Автор:
Светлана Манько