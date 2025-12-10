На Київщині будують новий завод з виробництва готових страв та напівфабрикатів (ФОТО)

Дніпровська група компаній Sol Union почала будівництво фабрики Neo Food System в Київській області виробничою площею більше 4000 кв. м. Проектна потужність підприємства дозволятиме виробляти 60 тисяч готових охолоджених, пастеризованих та з глибокою заморозкою страв щодня. Обсяг інвестицій групи у цей проєкт становить 220 мільйонів гривень

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, для реалізації проекту фабрики Neo Food System група придбала готове промислове приміщення, яке вже має необхідні обсяги приєднаної електроенергії, водозабезпечення, очисні споруди та водовідведення.

Монтаж обладнання підприємства почнеться в квітні 2026 року. Запуск виробництва заплановано на червень, вихід на проектну потужність - на вересень 2026 року. На 2027 рік заплановані перші поставки на експорт до країн ЄС.

Запуск заводу передбачає створення в Київській області 260 нових робочих місць. Площа виробництва - 4000 кв. м.

Також Sol Union скористалася кількома програмами політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні”, отримавши державний грант на переробку у розмірі 8 млн грн. За ці кошти придбали автоклави виробництва київського заводу Rozfood. Крім того група залучила кредити програми “5-7-9”. І планує надалі розширити кредитний портфель.

Про Sol Union

Група Sol Union була заснована у 2012 році та має у Дніпрі два заводи з виробництва їжі готової до споживання, швидкого приготування, фасування та упаковки бакалійних продуктів, стіків цукру та кави, а також виробництва макаронних виробів, соусів та джему.

До складу групи також входять овочесховище на 5000 т продукції, склади загальною площею 17000 кв.м.

На різних підприємствах групи у Дніпрі працює 340 робітників. Ще 130 готові взяти на роботу - триває пошук спеціалістів.

Згідно даних YouControl, власником компанії є Владислав Штіпельман

Нагадаємо, в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб" розташованому у селищі Острів під Тернополем, почав роботу новий завод з виготовлення овочевих консервацій, солінь, а також вакуумації овочів.